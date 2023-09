Piden homologación de bioinsumos misioneros

martes 05 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

La Tea Association of the USA, Inc, organismo de comercialización de té en los Estados Unidos, envió una nota a sectores de la producción tealera de la provincia, advirtiendo sobre restricciones existentes en el país del norte para el ingreso de productos agrícolas.



Fue a raíz de la sanción de una ley provincial que obliga a suspender el uso del glifosato, un herbicida aprobado en los Estados Unidos, que en los próximos dos años debe ser reemplazado por bioinsumos en Misiones.



En el escrito que llegó desde los Estados Unidos, aclaran que no exige la utilización del herbicida de Monsanto, ni prohíbe el uso de un bioinsumo, si no que alerta que, para comercializar productos agrícolas en los Estados Unidos, hay que utilizar insumos que estén habilitados y probados al menos por dos años.



La preocupación de los productores tealeros radica en que los bioinusmos disponibles en la Argentina, incluso los fabricados en Misiones, no tienen la homologación correspondiente. Tampoco cumplen con el plazo de pruebas en suelo norteamericano que exigen las normas, por lo que ese mercado se cerraría, no solo para el té, si no que para todos los productos que utilicen productos no registrados.



En diálogo con Radioactiva 100.7, Fernando Acosta, representante legal de un grupo de productores agrarios, que pretenden llevar a la Corte Suprema un reclamo por la ley de promoción de los bioinsumos en Misiones, explicó los inconvenientes del mercado tealero.



“Estados Unidos no permite el ingreso de algún producto agrícola que no cuente con la aplicación de un producto que esté aprobado en su país y con un plazo no menor a dos años de prueba en su territorio”.



“Esto quiere decir que los productos agrícolas de Misiones que usen productos no probados por ellos, no entrarán”, agregó.



La preocupación del sector tealero se traslada a otros sectores que tienen al mercado de los Estados Unidos como principales clientes. No es una decisión de la organización que comercializa el té en el país del norte, sino que es una exigencia de los organismos oficiales de control como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).



En la nota fechada el 23 de agosto, y dirigida al productor Crispín Beitía, como representante del sector en Misiones, se indica que “entendemos que el Gobierno de Misiones ha introducido una legislación que prohíbe efectivamente el uso de glifosato en aproximadamente dos años. También entendemos que el glifosato será reemplazado en Misiones por un producto de producción local”.



Agrega que “entendemos que ahora se están realizando pruebas, nos gustaría señalar que, si se produjera un cambio sin el establecimiento de una tolerancia de importación para este nuevo producto químico producido localmente, todos los tés que utilicen dicho producto químico se considerarán adulterados y no se permitirá su consumo en Estados Unidos”.



En consecuencia, desde el país del norte solicitan a los tealeros que le pidan a la empresa que está produciendo el bioinsumo, que comience con el trámite de homologación.