La familia de Celine Dion espera que “un milagro” mejore su salud

La familia de Celine Dion (55) está realmente preocupada por su salud. “Estamos esperando un milagro”, dijo Claudette Dion, hermana de la cantante, y también música.



Claudette dio una entrevista a la revista Hello! de Canadá, en la que contó acerca de la evolución de la enfermedad neurológica que alejó a Céline de los escenarios desde fines del año pasado.



“Está trabajando duro para recuperarse pero no parece fácil que pueda ocurrir. Sería un milagro”, reveló Claudette de 74 años en un tono muy serio.



“Es una enfermedad de la que sabemos muy poco”, precisó al referirse al síndrome de la persona rígida, que le diagnosticaron a la intérprete de “My heart will go on” en diciembre de 2022.



“Hay espasmos, son imposibles de controlar. ¿Vieron quiénes suelen saltar por la noche debido a un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco así pero en todos los músculos”, explicó acerca de los síntomas. “Es poco lo que podemos hacer para apoyarla, para aliviar su dolor. Ella está haciendo todo lo posible para recuperarse. Es una mujer fuerte”, remarcó sobre la madre de René Charles y los gemelos Eddy y Nelson Angelil.



Celine ya no suele mostrarse en público, en diciembre de 2022 relataba en sus redes: “He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo, y ha sido muy difícil”.