Bebé rescatado de una letrina está listo para ser dado de alta

lunes 04 de septiembre de 2023 | 8:43hs.

El bebé que hace un mes fue rescatado de una letrina en San Vicente permanece internado en el Hospital Samic de Oberá, aunque su evolución fue favorable y se halla en condiciones de alta, según precisó una fuente médica.

De todas formas, previo a su salida del centro asistencial se debe resolver la cuestión legal del hecho y determinar quién tendrá la custodia del pequeño. En tal sentido, una tía materna sería la más apta para obtener la tutela.

Se trata de un caso complejo, puesto que la madre del bebé es una menor de 17 años y, desde un principio, las circunstancias del caso fueron al menos confusas.

“El bebé está bien y en condiciones de recibir el alta, pero el Juzgado interviniente y órganos de asistencia están trabajando para aclarar cómo sucedieron los hechos. Es decir que resta resolver el tema legal”, dijo un vocero.

Sobre la causa judicial, que se tramita en el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, trascendió que la progenitora nunca asistió a un control de embarazo, por lo que su familia habría desconocido su situación, tal como declararon.

En tanto, por el momento la única que habría explicitado una intención genuina de hacerse cargo del bebé sería una tía materna.

Lo cierto es que los profesionales que asisten al bebé calificaron como un “milagro” que haya sobrevivido y se encuentre sano: “Estuvo doce horas en la letrina, que esté vivo es un milagro”.

El caso

Según se reconstruyó hasta el momento, el pasado 4 de agosto una menor de 17 años fue hallada desvanecida en su habitación, en medio de un charco de sangre.

En ese contexto, la joven fue trasladada al Hospital de San Vicente y, en primera instancia, se la consideró como una paciente que padeció un aborto. Por la hemorragia que presentaba fue derivada al Hospital Madariaga de Posadas, de donde ya egresó.

“Si bien la familia sospechaba que estaba embarazada, porque tenía pancita, la menor lo negaba”, indicó un vocero, versión que contradice lo que habría dicho el padre en sede policial.

Al otro día por la mañana, el progenitor se dirigió a la letrina de la casa y escuchó un tenue llanto, tras lo cual observó y rescató al recién nacido.

Intervención policial

El lapso de tiempo transcurrido entre que la menor fue hallaba desvanecida y posterior el rescate del bebé rondó las doce horas, tiempo estimado en que permaneció en la letrina.

Apenas sacó al pequeño del sanitario, Rubén K. (63) lo trasladó al Hospital de San Vicente.

Allí el recién nacido fue higienizado, ya que hasta tenía gusanos en el cuerpo, tras lo cual lo trasladaron al Hospital Samic Oberá.

Explicaron que “estuvo doce horas en el pozo; doce horas sin ingesta, pero no estaba hipoglucémico. Aparentemente, la mamá cortó el cordón. No sabemos cómo no se desangró. El bebé estaba a término”.

La Policía tomó intervención en el caso el 5 de agosto al mediodía, cuando desde el Hospital de San Vicente notificaron que un hombre arribó con un bebé recién nacido al cual habría rescatado del interior de un baño tipo letrina.

En el lugar, la médica de guardia mencionó que momentos previos entrevistó a Rubén K., quien manifestó que su hija de 17 años se encontraba cursando un embarazo, pero un día antes se descompensó y fue trasladada al mismo centro asistencial. Luego fue derivada al Hospital Madariaga.

Ese 4 de agosto el progenitor regresó al domicilio y recién al otro día encontró al bebé en el interior de la letrina.