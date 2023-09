Comercios mayoristas sostienen ventas en Posadas

lunes 04 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Mayoristas de Posadas mantienen sus ventas y aseguran que siguen compitiendo contra los pequeños y medianos negocios de zonas aledañas. El Territorio dialogó con algunos responsables de esos mercados en la capital, quienes manifestaron que “pese al contexto económico actual las ventas no cayeron”. Coinciden que los clientes “optan por la compra al por mayor porque sigue conveniendo y es más viable que comprar en los negocios de la zona porque hay una diferencia que beneficia al consumidor ya sea en el precio unitario o al por mayor”, lo manifestaron desde Vital, sucursal Posadas.



En ese marco, los productos alimenticios y las segundas marcas están entre lo más solicitado.



Por su parte, Ricardo Arrieta, gerente de Hipermercado Libertad, habló del formato mini mayorista que tiene actualmente la nacional: “Desde su apertura hasta la actualidad los clientes se sostienen por los precios convenientes”.



Conveniencia al por mayor

Arrieta manifestó que se vio un crecimiento en los últimos tiempos relacionada a la conveniencia de la compra al por mayor, pero que en la actualidad estos números se mantienen, es decir, no disminuyeron ni aumentaron.



“El consumidor encuentra soluciones básicas a sus necesidades. Claramente la posibilidad de contar con una alternativa de buenos precios en este contexto y cercano a sus domicilios es un atractivo que poco a poco tiene más protagonismo”, dijo.



Tras ser consultado por la presencia de turistas extranjeros de las zonas de frontera como Paraguay y Brasil, indicó que también se sostiene pese a que cada vez se benefician más de la brecha cambiaria tras la devaluación del peso. “Son constantes, ya es habitual, común en todos los meses desde que comenzó el año.



Por otro lado, desde el mayorista Vital, Eduardo Subeldía, coincidió que “las ventas se sostienen y que incluso los tickets promedio también tienen estadísticas promedio normales”.



“La realidad es que a las familias les sirve comprar productos al por mayor que tienen costos más económicos en comparación de otros lados. No hay una disminución en las ventas, el único momento que hubo incertidumbre fue el lunes después de las elecciones primarias”, se refirió a las Paso.



Añadió que luego del 13 de agosto se notó que los consumidores no realizaron grandes compras por temor a la inestabilidad económica. No obstante, hizo hincapié que en la actualidad esta situación se estabilizó. Recordó que en aquella semana posterior a la Paso, los proveedores no bajaban mercadería o no pasaban lista de precios por lo que el mayorista debió reponer con el stock que contaban en aquel momento en depósito y esperar a que todo pase.



“Vendemos artículos de necesidades básicas, así como también secundarias. El cliente prioriza lo que necesita y en ese contexto cuida su bolsillo, buscan precios que le convengan”, apuntó.



Tras ser consultado por la competitividad con pequeños comercios de la zona, manifestó que “la diferencia es amplia, pero depende siempre de la situación actual del consumidor”. No obstante, instó que incluso comprando por unidad en un mayorista sigue siendo más económico que en cualquier comercio.

Alimentos por sobre productos de limpieza

El Territorio habló con Pablo Segovia, responsable de Multiexpress, que no se dedica a la venta mayorista, más bien minorista. Segovia indicó que en líneas generales las ventas se mantienen, pero que se detectaron compras de artículos más duraderos a la hora de elegir. Lideran el ranking la compra de alimentos y las segundas marcas.



“Se optan por productos de mediano plazo ante la opción de productos de limpieza e higiene personal, los cuales disminuyeron su actividad durante todo este año”.



Apuntó que las compras de alimentos se sostienen, y la opción es primera marca o segunda marca, mayoritariamente esta última.