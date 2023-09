La fuerza creativa del teatro bien nuestro

lunes 04 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Más de 60 artistas teatreros se codearon el fin de semana en Posadas, en una sobredosis de teatro independiente que significó De la idea a la puesta, el ya característico festival que siempre deja importantes aportes a la cultura de la región.



Ayer, como último día y después de haber enfrentado las inclemencias del tiempo y los cambios repentinos de temperatura, el cierre de la 9ª muestra de teatro incluyó estrenos sorprendentes que dejaron a un público atónito ante la diversidad de propuestas.



Más allá de los estrenos teatrales y talleres que se desplegaron durante tres días, ayer estaba prevista una feria frente a la sala de Espacio Reciclado, repleta de artesanos locales, que finalmente por las condiciones meteorológicas tuvo que posponerse y se reactivará en una próxima fecha.



A pesar de todo el temporal, la muestra tuvo entradas agotadas cada día, y desde la organización, Cachú Orellano, destacó y agradeció que “siempre es un festival recontra convocante”. “Hubo mucho público, masivo que vino a ver obras que se estrenan, no que se repiten. Así que estamos muy felices la verdad con las producciones que se vienen dando y hoy tenemos tres obras espectaculares para el final de festival”, adelantó al cierre de esta edición.



Los unipersonales Nacho (escrita por Silvina Ramírez y dirigida por Mónica Leal), Historias de Cajas Abandonadas de Carlos Vallejos y dirección y actuación de Edu García, serían parte del cierre junto a la puesta Endogenia de y por Lulo Annauson y Txarlie Bastarrechea.



De la idea... comenzó con el norte de que directores de la provincia, la región y del país montaran obras a raíz de textos locales. Uniendo dramaturgia y puesta en escena surgió en 2003 y estuvo 10 años activa, con 7 ediciones, más de 150 obras breves recopiladas y más de 120 puestas en escena, muchas de las cuales recorrieron el país e incluso fueron premiadas.



Tras el parate, el 2021 el proyecto volvió con fuerza, poniendo el eje en la dramaturgia femenina y tuvo un bi festival de exportación de autoras que continúa teniendo eco en distintos puntos del país. Este año la muestra se focalizó en la identidad de los paisajes sociales-culturales de la zona y luego del puntapié en Posadas, hoy espera repetir la experiencia en Puerto Iguazú, Eldorado y Aristóbulo del Valle. De esta manera, el elenco de Formosa por ejemplo llegará con su arte a Aristóbulo, luego en Iguazú habrá una obra de Entre Ríos y los vecinos del Paraguay harán lo propio en Eldorado.



Tal como reflejó Cachú, el espíritu del festival sigue siendo poner la mirada sobre el arte local.



“Y de hecho, ahora no sólo son locales los dramaturgos, de Misiones, sino que abrimos al NEA y hay muchos autores de todos los puntos del Nea, de Corrientes, de Formosa de Chaco y el germen del festival sigue siendo el mismo, unir a autores y actores o directores”, plasmó Orellano al tiempo que reconoció que en el convivio de estos días de festival y los cruces entre artistas, también surgen nuevos proyectos combinados, que seguramente se concretarán en un futuro.



A la vez, la impronta autogestiva siempre fue la marca de este festejo teatrero. Actualmente, además del apoyo del Instituto Nacional del Teatro ganaron becas de Gestionar Futuro (Cultura Nación) y del Fondo Nacional de las Artes.



En esa línea, mientras preparaba el montaje para el despliegue de la noche, Bastarrechea profundizó en que el encuentro permitió el diálogo y la reflexión con pares, en un momento clave de la historia argentina donde se debate la continuidad de la cultura nacional.



“Está buenísimo compartir después de la muestra, seguir degustando las obras porque hay mucha diversidad y poéticas distintas”, comenzó estimando Bastarrechea. En ese marco alegó que las obras estuvieron atravesadas por temáticas muy propias de la región y que el diálogo con los invitados se da en un mismo lenguaje ya que crear y hacer teatro en Chaco, Formosa o Misiones es similar en determinadas cuestiones, muy distinto al de los centros como Buenos Aires, Rosario o Mendoza.



En esta oportunidad, junto a Lulo, prepararon una especie de obra abstracta pero reflexiva que incluye performances, acrobacias, suspensión, audiovisuales, música y todo bajo un texto propio. “Hablamos de lo endógeno, es decir algo que está dentro de uno y que sale. Queríamos jugar con esto de la síntesis diástole y sístole, construcción y deconstrucción el universo en movimiento, creándose, representar dos partes del universo que se van uniendo de distintas maneras y con distintos movimientos pero que a la vez son la misma cosa. Va del big bang al cuerpo humano”, resumió Lulo.



Y en esa idea de que uno es el todo y viceversa, como cierre tres obras a sala llena se sucedían en Espacio Reciclado, con la promesa de seguir sosteniendo el valioso arte que se gesta desde las márgenes de esta rica región, en constante crecimiento.