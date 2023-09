Evacuados volvieron a sus hogares y persiste la alerta por más lluvias

lunes 04 de septiembre de 2023 | 6:06hs.

Desde la Unidad de Coordinación y Control de Gestión Municipal de Posadas informaron que unas 17 familias fueron afectadas por el temporal que causó estragos a la región el pasado sábado. Muchas de ellas, debido a la mejoría que mostró el tiempo en la mañana y tarde de ayer, volvieron a sus hogares y otros debieron refugiarse en viviendas de familiares.



Sin embargo, a pesar de esto desde la Dirección de Alerta Temprana prevén que las lluvias continuarán hoy, debido al ingreso de un frente frío.



Los barrios San José Obrero, Las Tacuaritas, Los Oleritos, Los Paraísos, El Porvenir, A-4, Campo Bauer y Cruz del Sur fueron algunas de las zonas donde se notó el efecto de la intensa lluvia, que desbordó arroyos y complicó el escurrimiento del agua durante la jornada del sábado último.



En este último, que se encuentra en la periferia de Posadas en dirección hacia Nemesio Parma, fueron refugiadas ocho familias en la Capilla y de ellas, tres aún continúan en el salón.



“Todavía la gente está en el salón, tres familias quedaron desde anoche, el sábado tuvimos ocho familias que se refugiaron allí. Hoy hicimos un pollo al disco para los que quedaron porque no tienen nada. Se complicó en esa zona por la crecida del arroyo Apepú”, explicó en diálogo con El Territorio Luis Casadellá, referente barrial de Cruz del Sur.



“Se están terminando de entregar las donaciones, mercadería y colchones para los vecinos más afectados. Hoy se va a repartir, se va a salir a caminar con la gente que está trabajando en el lugar, para entregar todas las bolsas”, agregó.



“Acá sí hubo mucho desastre, desbordó el arroyo y subió hasta las casas de ellos, se les metió el agua, muchos damnificados. Hubo gente que no quiso dejar el lugar por temor a que les roben lo poco que les quedaba”, dijo.



Por otra parte, Gervasio Silva a cargo de la parroquia Jesús Misericordioso de Itaembé Miní, fue uno de los muchos que se solidarizaron y brindaron asistencia en el barrio Los Oleritos.



“Hoy me reuní con los vecinos del barrio Los Oleritos, donde compartimos un almuerzo. De las familias que debieron refugiarse por el temporal la gran mayoría se fueron a lo de otros familiares y algunas volvieron a recuperar lo que les quedó”.



“Una sola mujer quedó en el salón de la Iglesia Evangélica que hay en el barrio porque su situación es insalvable dado que el agua hizo estragos en su vivienda”, añadió Silva.



Por su lado, Alberto Barros, de Cáritas Diocesana mencionó que “todos los equipos de Cáritas parroquiales, con enorme generosidad, están acompañando y asistiendo a las familias afectadas por las inundaciones en diferentes barrios de Posadas y del interior de la diócesis”.



“Es terrible lo que generó la lluvia, particularmente, en el barrio San Juan Diego donde era una pileta el asentamiento. El agua queda estancada e inunda las casas, dado que estas familias se encuentran asentadas en un declive. Y muchos tienen que empezar de cero”, agregó. Cáritas Diocesana acercó donaciones al barrio San Juan Diego.

Expresó que la única respuesta es que con las maquinarias adecuadas, se puedan abrir espacios para que el agua corra y no se estanque e inunde las precarias casas; de esta forma continúe arruinando colchones, ropa y las poquitas pertenencias familiares.



A su vez, Vanesa, referente barrial de Campo Bauer en Posadas, señaló que “acá fueron cerca de cinco las familias afectadas que no llegaron a ser evacuadas, pero sí sufrieron grandes daños materiales en sus viviendas, ya que eran de materiales precarios”.



Por otra parte, en localidades del interior también se sintió el fenómeno. En Leandro N. Alem, Oberá y zonas de influencias, por ejemplo, varios barrios se quedaron sin luz por una falla del servicio en la línea de 132 K.



En Candelaria, en tanto, las lluvias dejaron muchas casas inundadas, sobre todo en barrios como Padre Mujica.



Más precipitaciones

En los primeros dos días del mes, un total de 217 milímetros de agua cayó sobre la capital misionera. Casi el doble de los 132,8 milímetros que se preveían para este noveno mes del año.



A su vez, el número es récord si se tiene en cuenta que el último valor tan elevado fue 113 milímetros en 24 horas el 14 de septiembre de 1994.



La cantidad de agua en tan poco tiempo hizo colapsar los desagües pluviales. Si bien las precipitaciones se sintieron en toda la provincia, el mayor caudal cayó sobre la zona Sur.



En este sentido, el director de la Dirección de Alerta Temprana, Daniel Fernández Catá adelantó que, pese a la calma que se vivió ayer por la mañana y tarde, continuará el mal tiempo.



“Se esperan lluvias alternando con momentos de calma y mejora, en medio de un ambiente cálido. En particular se intensificarían al final de la tarde, hacia la noche -por ayer-, acompañadas de descargas eléctricas y vientos, con riesgo de temporales debido a la mayor inestabilidad dada por aproximación de un frente frío”.



Mañana sería un día de mejora y el miércoles “probablemente al mediodía, retornarían las lluvias y que se extenderían hasta el próximo sábado”, destacó.

Dónde se puede donar y ayudar

Hay colectas en todas partes para asistir a los damnificados. Una de ellas es en el salón de usos múltiples del barrio Los Paraísos (calle José Hernández y 55). Allí reciben colchones, frazadas, artículos de limpieza y alimentos no perecederos.



También se reciben donaciones en la parroquia Santo Cura Brochero de Itaembé Miní y en la capilla Nuestra Señora de Itatí. Necesitan agua embotellada, productos de limpieza y alimentos no perecederos.



En la Murga de la Estación, ubicada en calle Pedro Méndez casi avenida Uruguay, juntan ropas, calzados, frazadas y alimentos no perecederos.



Hoy estarán desde las 16 hasta las 20, mientras que mañana de 18 a 22, el miércoles de 17 a 22 y el jueves de 18 a 22.