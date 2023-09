Disminuyó la presencia de feriantes tras verse afectados por el temporal

lunes 04 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Productores consultados de las ferias francas de Villa Cabello y la Chacra 32-33 afirman que hubo menos concurrencia de los feriantes debido a las abundantes lluvias. Entre las consecuencias por la tormenta de Santa Rosa que comenzó el viernes, hubo inundaciones en las chacras y en los caminos para salir de ellas. Así como también, pérdida en la producción de verduras de hojas y mandioca.



“En la zona de Cerro Azul y Colonia Andrade cayó mucha agua. Imposibilitó la llegada de los colonos a las ferias, e incluso hubo algunas pérdidas”, sostuvo el feriante José Krauch en diálogo con El Territorio.



Por su parte, José Olinuck, agrometéorologo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), indicó que “en agosto llovió promedio 115 milímetros según lo registrado por la Estación Experimental Inta Cerro Azul, y que se esperaba que en septiembre se instalé con mayor prominencia El Niño por lo que se prevé comience el período de más lluvias, y abundantes”. Sobre el cultivo, sostuvo en varias oportunidades que para el cuidado de la producción es importante los invernáculos, pero “que ante la presencia de abundante agua no se puede hacer mucho más que aprovecharla con reservorios y otros métodos”.



En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional ya oficializó a través de un comunicado oficial la llegada de el fénomeno meteorológico El Niño a la Argentina. Explica que en las últimas semanas la temperatura del océano Pacífico se mantuvo por encima de la temperatura umbral para este fenómeno y la atmósfera comenzó a responder a ese calentamiento.



Productores

Krauch, oriundo de Colonia Andrade y presente en la feria de Villa Cabello, contó que la cantidad de agua caída durante casi todo el viernes y parte del sábado inundó algunos invernaderos de la zona, donde se registraron pérdidas sobre todo en las plantaciones de verduras de hojas y también mandioca. “Con la humedad o la cantidad de agua que de alguna manera las ahoga, este tipo de plantas se pudre rápido”, detalló. Agregó que hubo productores que no se adelantaron a sacar la cosecha y tuvieron pérdidas totales.



Por su parte, Lina González, de Cerro Azul en la feria de la chacra 32-33, apuntó que “algunos compañeros no asistieron porque no sólo se les inundó la chacra sino también sus casas”.



Tras ser consultada por el fenómeno El Niño, dijo que “los cambios de clima en los últimos años fueron devastadores con el scetor productivo, y quién se dedica a trabajar en la tierra con las plantaciones y cosechas debe ir adaptandose y sobre todo buscar métodos o herramientas que cuiden toda la labor que se lleva día a día”. “Lamentablemente este tipo de situaciones no se prevén. Si es importante en caso de daños grandes-que según se indicó no es así-, ser solidarios”, cerró.



Cuidar los cultivos

Por otro lado, el agrometéorologo Olinuck indicó que en agosto llovió dentro de los parámetros normales. Anticipó que septiembre no será así debido que en los primeros días hubo bastante agua caída. “La lluvia siempre es positiva, pero si llueve por demás trae consecuencias”, manifestó.



Dijo que en los caminos terrados, o aquellos productores que estaban preparando tierra para los cultivos puede producir erosión en el suelo. Al igual que las plantaciones a la interperie se ven afectadas.

Fenómeno El Niño llegó para quedarse

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada del fenómeno El Niño el viernes. En este contexto anticipó el arribo de más lluvias y otros impactos climáticos en un 99% hasta diciembre de este 2023. Se trata del último informe mensual del SMN, en el que se manifestó de forma oficial la llegada del fenómeno a la Argentina.



Cabe recordar que El Niño es un fenómeno climático natural que tiene una recurrencia de entre dos y siete años. Sus impactos en el clima son de escala global y varían según la región del planeta y la época del año en que el fenómeno se presente.



Abundantes precipitaciones

Por ende, se esperan más lluvias de las habituales en la primavera que está por comenzar en el país.



El servicio nacional detalla que El Niño/Oscilación del Sur (Enos) es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo.



En tanto, el Enos es uno de los patrones más importantes de la llamada variabilidad climática interanual, que incluye modificaciones de la circulación de la atmósfera que pueden durar desde varios meses a pocos años. El Niño y La Niña son los componentes oceánicos, mientras que la Oscilación del Sur es el componente atmosférico, y ambos dan origen al término El Niño/Oscilación del Sur. Este fenómeno comprende tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutra.



Los efectos de esta oscilación sobre nuestro país son diversos y varían dependiendo de la fase, la región y la época del año. En particular durante la primavera y verano el noreste argentino tiende a registrar precipitaciones superiores a las normales durante una fase El Niño. Durante la fase La Niña, la misma zona tiende a registrar precipitaciones por debajo de lo normal.



El fenómeno tiene una periodicidad irregular, usualmente ocurre cada dos a siete años, y se declara una fase El Niño/La Niña cuando las temperaturas del mar en el Pacífico oriental tropical aumentan y/o disminuyen 0,5°C por encima y/o por debajo del promedio durante varios meses consecutivos -en promedio 5 trimestres-.



Origen

Se cree que el nombre de este fenómeno se originó hace siglos atrás por “El Niño Jesús”, cuando en fechas cercanas a la Navidad, los pescadores peruanos se refirieron al fenómeno meteorológico en honor al recién nacido Niño Jesús”.



En cuanto al trimestre septiembre-octubre- noviembre 2023, los pronósticos indican que hay 99% de probabilidad de que las condiciones de El Niño se mantengan.



En Argentina, desde la década de 1960 hasta la actualidad se registraron 21 fenómenos Enos durante la primavera. Estas estadísticas permiten conocer con profundidad cómo se comporta el clima en nuestro país bajo condiciones de El Niño. z