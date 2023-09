Temperaturas atípicas de invierno favorecen producción de arándanos

lunes 04 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

El cultivo de arándano es una exótica alternativa que diversifica la chacra en colonia San Jorge, municipio de San Pedro. Sin el registro de heladas fuertes las frutas se desarrollan de manera favorable y la cosecha está prevista iniciarse en los primeros días de octubre.



Luego de que el año pasado la helada generó la pérdida de cerca de 4 mil kilos de fruta, este año es buena la expectativa y el productor analiza el precio para que la venta sea accesible.



El arándano llegó a San Pedro como una propuesta rentable para diversificar las chacras, hace más de 15 años. De los más de diez productores que se sumaron a la propuesta, no son más de dos los que en la zona de colonia San Jorge mantienen el cultivo hasta la fecha.



El cultivo de arándanos tiene complejidades en la región dado que las condiciones del clima juegan en contra. Se trata de una planta que florece y desarrolla las frutas en pleno invierno y si bien necesita algunas horas de frío, las heladas son su principal enemiga. Los arándanos desarrollan su fruta en invierno pero no resisten heladas.

El año pasado, precisamente el 19 de agosto, una de las heladas más grandes que se registraron dañó por completo cerca de 4 mil kilos de fruta que estaban en pleno crecimiento. De las cerca de 10 mil plantas, el productor sólo logró cosechar 400 kilos.



Este año, con la presencia de un invierno con temperaturas atípicas, la expectativa es buena, ya que restan pocas semanas para que las frutas maduren y puedan dar inició con la cosecha.



Se trata de un cultivo muy delicado, que demanda cuidados especiales para evitar que el suelo se erosione y las plantas se mueran. Requieren una buena poda y delicadeza en la manipulación de las frutas al momento de cosechar. Así como salen de la planta, deben ser comercializadas para evitar pérdidas. En ese sentido, con tantos años de experiencia, entre pruebas y errores, Ricardo Wernes, busca previamente asegurar clientes y ofrecer un precio accesible para que muchas personas puedan consumir una de las frutas más caras en góndola.



El productor recordó que generalmente las heladas más fuertes se registraron durante el mes de agosto en años anteriores, por lo que entrado septiembre de cierta manera respira tranquilidad al tiempo que tiene lista las mantas térmicas en caso de que haya anunció de fuertes heladas.



“La semana pasada nos asustó el frío que vino, afectó muy poco, casi nada. Hasta ahora se viene lindo el tiempo, esperemos no venga helada tardía”, indicó Ricardo Wernes. Si bien está muy atento a las tormentas que eventualmente pueden provocar caída de granizo, “eso no afecta tanto como la helada”.



“Ahora estamos contentos después de tres años consecutivos con las heladas castigándonos en agosto”, agregó.



En cuanto a la zafra, hizo referencia a la cantidad estimada de kilogramos a cosechar y la fecha de inicio de cosecha, que por las altas temperaturas podría anticiparse a la fecha habitual que suele ser a partir de la segunda semana de octubre.



“Para este año calculo que la cosecha supera los 2.000 kilos. No están tan cargadas las plantas como el año pasado, pero están muy lindas. Las frutas se desarrollan de manera normal, con buen tamaño y siempre mantenemos todo orgánico”, resaltó.



“La cosecha puede ser antes que los años anteriores porque no hubo frío fuertes en la etapa de floración, creo que para la última semana de septiembre ya tendremos las primeros kilos” adelantó el productor.



En las góndolas de los supermercados, el arándano que llega de otras provincias cotiza a un valor que lo torna de muy difícil acceso. Por ello, Wernes tiene prensado manejarse con un valor muy por debajo de lo que hoy se comercializa el kilo en las grandes cadenas.



El objetivo es que la fruta llegue a más familias y que el cultivo, único en la provincia, pueda expandirse. “Todavía no puedo definir un precio. Hay que ver cuánto costará la mano de obra para la cosecha. Sí puedo decir a la gente, a mis clientes que ya están preguntando, que tendré un muy buen precio, con que pueda tener algo de ganancia después de tantas pérdidas ya es suficiente para seguir apostando a este cultivo”, expresó.



Sacar una buena cosecha le permitirá invertir para el cuidado y mantenimiento de las plantas, explicó el productor de arándanos.

En cifras

400 Fueron los kilos que logró cosechar el productor de San Pedro, Ricardo Wernes en 2022. Tiene 10 mil plantas y ahora apunta a alcanzar 2.000 kilos