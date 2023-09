Piden ayuda para reparar una cancha de barrio en San Pedro

lunes 04 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Una familia del barrio Irrazábal de San Pedro trabaja desde hace dos años con una escuela de fútbol con más de 60 alumnos y para continuar resulta crucial el acondicionamiento de una cancha. El espacio busca contener a niños y adolescentes de barrios carenciados para mantenerlos alejados del consumo de sustancias.



En este contexto, para insistir con el pedido, este jueves realizaron una asamblea vecinal en la que decidieron redactar una nota, firmar y presentar ante la comuna local. Con algo de agotamiento por no conseguir respuestas la familia señaló que desde que empezaron con la escuela de fútbol pidieron ayuda en el arreglo al intendente.



“En mayo estuvieron acá, recorrieron el lugar pero hasta la fecha no tenemos respuestas. Es fundamental para seguir adelante con este proyecto que los chicos cuenten con la cancha, así como está resulta casi imposible jugar. Solicitamos algo básico, que trae enormes beneficios”, indicaron los encargados de llevar adelante el proyecto, María Kenpka, su esposo Leonardo Gamón y su hijo Leonardo Ezequiel.



Precisamente, en el municipio el consumo problemático de sustancias legales e ilegales genera preocupación. Ante esto, iniciativas que tienen como fin contener a los niños y niñas de barrios carenciados son de suma importancia y necesitan recibir el apoyo de toda la comunidad. La escuela de fútbol mixto es el lugar donde varios chicos del barrio La Tosquera, Irrazábal y zonas de influencia, encuentran un espacio en donde incursionar en el fútbol.



Se trata de un deporte que los apasiona al tiempo que reciben instrucciones, consejos y aprenden sobre valores fundamentales como el cuidado con la salud, la vida, la educación y la solidaridad. Además se hace foco en la importancia de los buenos hábitos para que los chicos no se sientan atraídos por el consumo de estupefacientes.



En este sentido, este tipo de trabajo voluntario movidos por el cariño hacía los niños, resulta crucial en zonas donde los infantes son vulnerables a flagelos como la droga, que en simultáneo lleva a muchos jóvenes a delinquir. Si bien, existe fuerza de voluntad y convicción por parte de quienes llevan adelante la escuela de fútbol, un mínimo de aporte resolvería la necesidad, ya que con este tipo de actividades contienen y trabajan en la prevención de adicciones.



Actualmente el espacio reúne las condiciones apropiadas, es totalmente de tierra y lo que más preocupa a los encargados, es que presenta desniveles y piedras que sobresalen en la superficie que pueden causar alguna lesión en los menores.



“Vemos que hay muchos chicos en el barrio que les encanta el fútbol, que tienen mucho talento, es lo que nos motiva y sabemos que mientras ellos están en la cancha evitamos que estén en la calle. Un espacio mejor y más cómodo también servirá para que pueda sumarse la familia y tengamos la posibilidad de incorporar otros deportes como el vóley. En total, tenemos siete equipos de fútbol masculino y uno femenino”, agregó Kenpka.



La escuela fue bautizada hace poco más de un año con el nombre de Escuela de Fútbol Unión y desde la unidad buscarán respuestas para que los infantes de dicha zona, cuenten con un lugar adecuado donde jugar al fútbol, vóley o cualquier otra actividad relacionada al deporte.



Para conseguir que quienes van a los entrenamientos cuenten con algunos elementos, Gamón junto a su hijo realizan changas. El dinero que obtienen lo utilizan para comprar pelotas, red u otros elementos. Por ello, si alguna persona cuenta con estos elementos o tiene el interés de ayudar pueden comunicarse con la familia al teléfono 3751-418432.



“Nosotros tenemos cuatro pelotas, diez conos y las ganas de seguir entrenando a los chicos. No somos profesionales pero desde chicos tanto yo como mi marido nos criamos en una cancha. Siempre les decimos eso a los chicos que estamos para aprender y transmitir lo que sabemos para que sigan adelante. Quienes tengan ganas puedan colaborar con nosotros”, dijo la mujer.



Cabe mencionar que la misma familia hace más de cuatro años lleva adelante el merendero Más allá de un sueño, al que asisten más de 75 chicos Este se sostiene a pulmón con la ayuda que reciben de algunas personas solidarias.