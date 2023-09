La Mona: “Estoy requete bien”, dijo y negó haber sufrido un ACV

domingo 03 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

El cantante cuartetero Juan Carlos Jiménez Rufino (72), más conocido como La Mona, publicó el viernes un video en Instagram para dar tranquilidad sobre su salud.

El cordobés recibió el alta médica el jueves, tras permanecer internado una semana a causa de lo que según trascendió en ese momento fue un principio de ACV (accidente cerebro vascular).

Sin embargo, el legendario músico negó haber tenido un ACV.

“Nunca tuve un ACV, llegamos justo, tal vez podría haber llegado, pero nunca llegó”, aseguró.

La Mona, vestido con un conjunto de pantalón y buzo blanco y sentado en una terraza en la ciudad de Córdoba, expresó: “Estoy requete bien, muy bien”.

Y explicó los motivos de su internación de urgencia en el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba, donde fue intervenido quirúrgicamente.

En el relato que trazó, contó que el miércoles 23 de agosto: “Me fui a caminar porque me había operado del bazo, cuando volví Juana (su esposa) me vio la boca algo doblada y me dijo de ir al médico”. El artista agregó que él quiso ir más tarde pero que ella insistió. “Llegamos a la clínica, hicieron estudios y los médicos dijeron ‘a cirugía en 45 minutos, esto es grave’, me explicaron que la carótida estaba cerrada”.

La Mona agradeció a los médicos, a sus fans por las oraciones y el cariño, y a su familia “por el amor y el cuidado siempre”.