Territorio Fun

domingo 03 de septiembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Lala - Mike Towers

2 Baby hello - Rauw

Alejandro; Bizarrap

3 Los del espacio - Big

One; Duki; Emilia; FMK;

LIT killah; Maria Becerra;

Rusherking; Tiago PZK

4 Dance the night -

Dua Lipa

5 Corazón vacío -

Maria Becerra

6 Vagabundo - Manuel

Turizo; Yatra; Beéle

7 Salgo a bailar-

Emilia; FMK

8 Me enteré - Tiago PZK;

Tini Stoessel

9 Rauw Alejandro: Bzrp

Music Sessions, Vol. 56 -

Bizarrap; Rauw

Alejandro

10 El amor de mi vida -

Maria Becerra; Los

Ángeles Azules



Estrategia para agarrar todas las golosinas de la piñata, la tendencia de la semana

Las fiestas de cumpleaños infantiles siempre están llenas de momentos emocionantes y alegría, pero uno de los momentos más esperados por los niños es la piñata. En estas celebraciones, la piñata representa la diversión y la oportunidad de recolectar dulces. Sin embargo, en una reciente fiesta, un niño se volvió viral en TikTok al mostrar una técnica extraordinaria para atrapar todas las golosinas que caían de la piñata.

El video en cuestión muestra a un joven estratégicamente ubicado debajo de la piñata, justo en el lugar donde caerían los dulces.

Con un movimiento rápido y preciso, el niño estiró su camiseta y comenzó a atrapar cada golosina que caía del cielo con una destreza impresionante.

El video rápidamente se volvió viral acumulando más de 20 millones de reproducciones y superando el millón de ‘me gusta’.



Wizard with a Gun ya tiene fecha de lanzamiento

Devolver Digital y Galvanic Games revelaron un próximo lanzamiento para los gamers de PC y consolas de actual generación. Y es que sacaron de su sombrero mágico la fecha de lanzamiento de Wizard With A Gun.

El 17 de octubre próximo será cuando llegue a todos los mercados en el mundo.

De esta forma, todos los gamers y brujos principiantes pueden reservar su juego ahora y recibir The Noble Wizard Pack, una colección de amuletos cosméticos para el personaje. Para aquellos que no pueden esperar tanto, la versión de prueba del videojuego ha regresado a PC vía Steam por tiempo limitado. Wizard With A Gun es un juego cooperativo en línea, de supervivencia, ambientado en un desierto mágico.

Adriana Altamirano con Flavia Dornell.

Mercedes Espinoza acompañada de Miriam Morel.

Nicolás y Lorenzo Noziglia.

Manuel Casco junto a Romina Garnier.