Psoriasis: hacen testeos para una detección temprana

viernes 01 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

En el marco del Día de la Psoriasis, se instaló un camión sanitario en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas que comenzó a atender ayer y continúa hoy con el objetivo de lograr la detección gratuita de esta enfermedad. El horario de atención es de 8 a 17 y la consulta es gratuita.

Silvia Fernández Barrios, presidente de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis, contó al programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, que “entre los dos días van a venir 120 pacientes y tenemos otro tanto en lista de espera. Me involucré en esta medida por motivos personales, como nos ocurre casi siempre a quienes estamos en las organizaciones, ya que un día me encontré ante el hecho de que me daban una medicación que yo no podía solventar y nunca me había pasado en mi vida y entonces llorando a mi médico le dije y quién defiende a las personas con psoriasis y me dijo que nadie, que lo haga yo”.

“La verdad me dio mucha vergüenza porque no sabía que existía esta parte de las organizaciones que defienden a los pacientes y así fue como nació esta asociación y esta pasión sigue intacta como el primer día, amo hacer lo que hago, me alegra que mi psoriasis haya servido para hacer por lo menos esto y que hoy Aepso es una organización ejemplo en el mundo y lo digo con humildad, pero con mucho orgullo porque trabajamos mucho”, comentó.

A continuación recalcó que “es muy fuerte cómo se trabaja junto al sistema de salud, junto a los médicos, junto a las sociedades médicas, para que la cantidad de piedras que hay en el camino de una persona que tiene una enfermedad como ésta, sean muchas menos y ahora sobre todo lo que estamos haciendo es la detección temprana de la artritis psoriática, que es más o menos el 35% de las personas con psoriasis, que es cuando ataca las articulaciones que pueden terminar destruidas, llevando a una persona a la discapacidad”.

Fernández Barrios mencionó que una persona que desarrolla la enfermedad, no importa si es leve, moderada o severa, “puede ser que empiece con un entumecimiento matinal o de la columna o de las articulaciones de la mano, un dolor en el pie, siempre cuando tengas un dolor articular y tengas psoriasis andá al reumatólogo porque puede ser un dolor común o podés estar frente a una artritis”.

“Hay que prestar atención a esto, si uno tiene en su familia alguien con psoriasis y empiezo con este tipo de dolores también hay que ir al reumatólogo porque a veces, que son las menos, ocurre que el familiar puede estar desarrollando una artritis psoriática sin tener ninguna escama, pero está en la familia. Lo cual no quiere decir que obligatoriamente vayas, vos cargás los genes y tenés más chances de desarrollarla y aunque sea lo más leve puede haber dolor, puedo tener diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol alto, comorbilidades propias de la enfermedad”, explicó.

La referente de la asociación recordó que es una de las enfermedades más comunes que hay y ya no se la considera como una enfermedad de la piel, se ve en la piel pero es una patología inflamatoria autoinmune sistémica porque ataca a otros órganos, “la inflamación es el problema principal porque inflama otros órganos internamente, por eso es muy importante tener conciencia de que si tienes una psoriasis leve, al menos una vez al año vayas al médico y te hagas los controles. Es importante que, por ejemplo, no engordar porque es un disparador de la psoriasis, si vos tenés carga genética en tu familia, el alcohol es un disparador, el estrés”.



En cifras

120

Entre los dos días planean atender a unos 120 pacientes aunque ya se inscribieron más de lo previsto y hay lista de espera.