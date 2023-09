Santa Rosa llega con tormentas e inestabilidad

viernes 01 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Tiempo inestable con posibles fenómenos fuertes se espera para el fin de semana en la provincia de Misiones, según lo pronosticó la Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales (Opad).

Se avecina la tormenta de Santa Rosa y desde la Opad dieron a conocer que si bien podría producirse fenómenos fuertes, las lluvias para el fin de semana no estarán fuera de lo habitual, “no será el fin del mundo”.

En esa línea en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, Favio Cabello director de la Opad, expresó que desde hoy la provincia y la región tendrán clima inestable.

“Desde la media mañana de este viernes hasta el lunes 4 de septiembre, tendremos lluvias con mejoras temporarias”, indicó el meteorólogo y agregó: “Esperamos que amanezca nublado y entre las nueve y las 11 de la mañana comience a llover. Cuando hablamos de tormenta, hablamos de la ocurrencia de relámpagos y truenos”.

Agregó: “La gente asocia la tormenta de Santa Rosa como algo muy fuerte, pero no necesariamente será así, cuando hablamos de la tormenta de Santa Rosa no hablamos de un fenómeno fuerte, sino que se relaciona más bien a la inestabilidad, se refiere que llueve, no necesariamente a que haya tormenta eléctrica o viento y tormenta, básicamente se refiere a la presencia de actividad eléctrica, eso puede ser relámpagos y truenos o algo mayor que puede ser también la caída de rayo”.

Entre los fenómenos que se espera para este hoy y mañana, días en los cuales habrá más inactividad, según dieron a conocer desde la Opad, posiblemente se presenten fuertes ráfagas de viento, eventual caída de granizo e intensas lluvias en períodos cortos.

“Esos cuatro fenómenos siempre están asociados a las tormentas eléctricas, por lo tanto son altas las probabilidades que estos fenómenos se produzcan en toda la provincia, teniendo en cuenta que en alguna localidad, pueden producirse fenómenos fuertes”, señaló Cabello.

Por otra parte, no se esperan que bajen las temperaturas recién hasta el martes, día en que la mínima rondará los 11° y la máxima alcanzaría los 15°.

Por otra parte, desde la Opad indicaron que en momentos de la tormenta evitar circular por la vía pública, no exponerse a la intemperie. “Estar dentro de un lugar seguro, en nuestra casa, en el trabajo, el supermercado, etcétera”, señaló Cabello y agregó, “no andemos en bicicleta, en moto, no salgamos a caminar porque nos puede caer una rama encima, un cable o un poste, podemos ser arrastrados por la correntada de agua o alcanzados por un rayo”.

Fenómeno del Niño

Según contó el meteorólogo, en estos primero días de septiembre lloverá alrededor de 100 milímetros, lo que equivale casi a la media mensual de lluvias para la provincia

“Estaríamos alcanzando al total a la media mensual para el mes, la cual está prevista en los 150 milímetros”, expresó y añadió: “El lunes de la semana que viene vamos a tener nuevamente algunas lluvias al igual que el miércoles, jueves e inclusive viernes, hay señales de nuevas precipitaciones, pero no tan copiosas como para este fin de semana”.

En cuanto al fenómeno del Niño, Cabello explicó que de a poco se irá notando cada vez más, “se está acoplando a nuestra región, si bien desde mayo no había acoplamiento en la atmósfera del océano, esta situación se está produciendo ahora y es por ello que a partir de septiembre llegarán los vientos húmedos del Pacífico, esto significa que la humedad del Niño comienza a circular en capas medias y altas de la atmósfera lo que producirán lluvias e inestabilidad”.