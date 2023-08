Fletero condenado a 3 años y 6 meses de cárcel por provocar el despiste y muerte de un motociclista

jueves 31 de agosto de 2023 | 14:07hs.

El fletero posadeño Agustín Luis Araujo (28), quien al mando de su camioneta -hace tres años- provocó el despiste y muerte del motociclista Renzo Lion Brizuela Vidal (22) en Garupá, fue condenado a la pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo al ser declarado culpable del delito de "homicidio culposo en accidente de tránsito".

La sentencia fue dictada este mediodía por el titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, César Raúl Jiménez, quien estuvo a cargo del tribunal unipersonal que esta mañana llevó adelante el debate oral en una de las salas del Palacio de Justicia.

Más allá de la condena de prisión, el magistrado le prohibió al fletero conducir vehículos automotores por un lapso de 8 años, aunque por el momento lo podrá seguir haciendo e incluso continuará en libertad en razón de que la condena será cumplida recién cuando sea confirmada por el Superior Tribunal de Justicia. Las distintas instancias apelativas suelen demorar varios años.

La pena impuesta fue levemente menor a la requerida por la fiscal Correccional y de Menores Uno, María Laura Álvarez, quien al final de su alegato (actuando como subrogante) consideró como justo 4 años de prisión y 8 de inhabilitación para manejar. Jorge Damus, abogado del acusado, en tanto, pidió la absolución del fletero pero eso no prosperó.

El hecho y la versión de Araujo

El siniestro vial ocurrió el 29 de agosto de 2020 sobre la avenida Juan Pablo II de Garupá. Renzo Lion Brizuela Vidal guiaba una motocicleta Yamaha 125 y Araujo iba al mando de una camioneta Ford F-100. En determinado momento el ahora condenado, al pretender ingresar a una calle lateral, invadió con la trompa de la camioneta el carril de circulación de la moto por lo que Brizuela Vidal tuvo que hacer una maniobra para evitar el impacto frontal.

En esa instancia perdió el control y despistó sobre su lado derecho. Previo a caer sobre el asfalto impactó de lleno contra una estructura de concreto y el cordón cuneta, lo que pese a tener el casco colocado le produjo gravísimas lesiones. Fue trasladado de urgencia hasta el hospital Ramón Madariaga donde falleció minutos más tarde.

Uno de los primeros aportes investigativos que resultaron clave para la instrucción del caso fue el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad de la zona, realizada por efectivos de la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones. Un video muestra claramente la secuencia y que Araujo continuó la marcha por una calle lateral sin siquiera frenar con la intención de asistir al motociclista.

Estas imagenes permitieron identificar al rodado implicado, que fue ubicado a pocas cuadras del lugar. En tanto, mientras los uniformados buscaban al conductor, por su cuenta se presentó en la Comisaría Decimocuarta, quedando sujeto a la causa que instruyó el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas.

Esta mañana, en la sala de debates Araujo decidió dar su versión y se desentendió del siniestro vial que provocó. Mencionó que no vio "en ningún momento" la moto y que siguió su camino porque "no percibí qué había pasado", más allá de admitir que en la marcha vio "a un motociclista en el suelo". Declaró que dos cuadras después de haber cruzado la avenida se detuvo "porque la camioneta se me apagó" y que "de ahí fuí a buscar herramientas" y cuando regresó notó que su camioneta "estaba en la comisaría", y que por eso se presentó.

La declaración del perito Juan Carlos Vázquez fue determinante porque concluyó en base a la evidencia y su experiencia que la camioneta se interpuso en la línea de marcha del motociclista. La visibilidad aquella mañana era óptima, también señaló, concluyendo que si Araujo no interponía la camioneta en la línea de circulación de Brizuela Vidal el resultado de muerte no se iba a producir.