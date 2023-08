Llegó a Cataratas en bicicleta para concientizar sobre ELA

jueves 31 de agosto de 2023 | 1:30hs.

La vida puede cambiar de un momento al otro y cada persona decide cómo afrontar los obstáculos de la vida. Diego Daniel Aguirre, oriundo de Buenos Aires, fue diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) en el 2018 y decidió vivir cada día como si fuera el último y pese a las expectativas de vida que la ciencia le otorga, ha logrado subsistir y disfrutar cada momento.

El hombre de 36 años siempre fue muy activo y para contrarrestar los efectos de la enfermedad implementó el uso de la bicicleta en su vida cotidiana. Después del encierro de la pandemia se propuso conocer lugares hermosos del país siempre concientizando acerca de la enfermedad que padece hace 8 años.

Diego comenzó a sentir debilidad en el tobillo izquierdo en diciembre del 2016; fue al médico, quien le dijo que sería un problema muscular y con el pasar de los meses la debilidad se fue se expandió al miembro derecho. Esos síntomas provocaron que visitara una gran cantidad de médicos y se realizara innumerables exámenes; incluso un galeno le propuso una cirugía de columna ya que creía que el problema era un pinzamiento en el nervio ciático.

Finalmente, en marzo del 2018 tras dos análisis, una neuróloga lo diagnosticó con ELA; “empecé a googlear, vi historias y supe que según los médicos tenía una expectativa de 4 años. Decidí separarme, dejar a mi familia, no quería que mi hija sufriera lo que me esperaba. Y me deprimí por dos meses”, contó.

Aguirre accedió a un tratamiento experimental que según los médicos debía retardar el avance de la enfermedad, sin embargo, el tratamiento lo obligaba a quedarse en cama todo el día. “Decidí hablar con mi médica y rechazar el tratamiento, no quería eso para mí. Entonces decidí que iba a disfrutar todos los días de mi vida como si fuera el último”, resaltó.

La pandemia lo afectó muchísimo, ya que tenía la costumbre de andar en bicicleta porque era muy activo, “siempre me gustó la bici, y para mantenerme activo andaba en bicicleta, en la pandemia me escapaba y evitaba los controles, necesitaba salir. Cuando comenzaron a levantar las restricciones viajé 60/80 kilómetros, me iba a pesca y así nació la idea de visitar lugares espléndidos en bicicleta”.

Empezó a planificar su primer viaje, pero necesitaba una bicicleta profesional para hacerlo, “tenía una bicicleta playera y la quería cambiar, por intermedio de una amiga que sabía mis planes, los dueños de la bicicletería Animal de Palermo se enteraron de mi idea y me construyeron una bicicleta profesional adaptada a mis necesidades y allí planeé mi primer viaje”.

El primer desafío fue llegar a 7 lagos y durante los meses de octubre y noviembre del año pasado Aguirre llevó adelante la travesía. “Fue difícil, era inexperto, planifiqué la ruta sin tener en cuenta varias cosas como las banquinas, fue un viaje corto y no disfruté tanto porque tenía poco tiempo, debía estar en Buenos Aires el 1 de diciembre para estar con mi hija durante las vacaciones”. Por ello el 1 de febrero decidió recorrer el Litoral.

El 8 de mayo comenzó la travesía, recorrió el Parque Nacional El Palmar en Entre Ríos, los Parques Nacionales Iberá y Mburucuyá en Corrientes; y el martes por la mañana llegó en su bicicleta al Parque Nacional Iguazú. “Fui recorriendo todas las ciudades que pude, Misiones la recorrí bastante, igual tengo que bajar y seguiré con el recorrido. Estoy muy feliz de haber llegado. En algunos lugares fue difícil, pero siento que debo concientizar a las personas sobre la enfermedad y que se puede seguir viviendo y disfrutando de la vida”.

“Lo que busco es que las personas puedan ver en mí un ejemplo a seguir, hay que disfrutar de la vida, y dejar de hacerse mala sangre por cosas que no podemos cambiar. Entiendo que es a mí que me tienen que dar aliento, sin embargo, soy yo el que quiere alentar a los demás”, remató.