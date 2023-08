Suben casos de Covid en el país, pero no en la provincia

jueves 31 de agosto de 2023 | 6:05hs.

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer en su boletín epidemiológico semanal que se comenzó a observar una suba de contagios de Covid-19 en todo el país aunque todavía “es menor comparada con los casos registrados en años anteriores”.

El incremento asciende a más del 150% en los casos confirmados registrados semanalmente si se compara la segunda semana de julio con la segunda de agosto, detalló al respecto el documento sanitario.

Los pacientes, en realidad, podrían ser muchos más de los notificados porque no todas las personas tienen síntomas y no todos los afectados hoy se testean.

Si bien los números están lejos de los miles informados durante la etapa más dura de la pandemia de coronavirus, llamó la atención de los especialistas que el aumento sea constante.

Por ejemplo, en lo que va del 2023 los contagios rondaron entre 500 y 900 por semana en todo el país. En agosto, por primera vez este año, se superaron los 1.100 casos semanales.

La suba inició hace cuatro semanas, explicaron en el parte sanitario.

En ese sentido, El Territorio consultó con laboratorios locales desde donde dieron cuenta que esa realidad no es la de la provincia de Misiones.

“Nosotros no tenemos casos en los laboratorios privados, ninguno me ha reportado nada”, dijo Rubén Angeloni, presidente del Círculo de Bioquímicos de la provincia. En igual sentido coincidió Liliana Benítez, del Colegio de Bioquímicos, quien hablando puntualmente de su laboratorio destacó: “Sigue la misma demanda, no varió”.

En ese marco, la cartera sanitaria nacional informó que a nivel nacional el porcentaje de positividad -en los testeos- se mantiene por encima del 10% y en ascenso, alcanzando un valor de 16,09% en la Semana Epidemiológica (SE) 32, que es la que fue del 6 al 12 de agosto.

A su vez dan cuenta de que en Argentina, la situación actual de variantes de Sars-Cov-2 se caracteriza por una circulación exclusiva de la variante Ómicron y en relación a los linajes, se verifica una predominancia de la variante XBB con algunas detecciones de BQ.1, BA.2, BA.4 y BA.5.

Vacunación y cuidados

Por otro lado, hacen hincapié que en el contexto epidemiológico que se vive es importante mantener los esquemas de vacunación de calendario completos, incluida vacunación antigripal y la vacunación contra el coronavirus, según las recomendaciones nacionales.

Dan cuenta que además de las vacunas, “es importante tomar también las siguientes medidas: mantener la ventilación adecuada de los ambientes, lavarse frecuente y adecuadamente las manos con agua y jabón, cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar, lavarse las manos inmediatamente, descartar los pañuelos de papel inmediatamente después de usarlos, no compartir artículos personales como vasos, cubiertos y utensilios. Las personas enfermas deberán permanecer en su casa y evitar actividades laborales, educativas o la concurrencia a lugares públicos hasta que hayan transcurrido al menos 24 horas de la desaparición de la fiebre”.

En ese punto, las autoridades de Salud nacionales dan cuenta que en el país hay más de 36 millones de personas con esquema primario completo que no recibieron ninguna dosis de refuerzo en los últimos seis meses.

“Desde el inicio de la estrategia de vacunación en diciembre de 2020 hasta la fecha se alcanzó para esquema primario una cobertura total país de 82,4%, alcanzando 92,5% en las personas de 50 años y más.

Sin embargo, la cobertura de primera dosis en las personas de 3 años y menos alcanza sólo el 6,1%. En cuanto a los refuerzos, la cobertura alcanzada con el primer refuerzo es de 49,4% total país, con solo el 20% % en la población menor de 12 años”, se detalló.

Particularmente en Misiones, la disponibilidad de vacunas antigripales y contra el Covid-19 está garantizada.

A la fecha y desde que empezó el operativo de inmunización, arribaron para esta última enfermedad más de tres millones de dosis a la provincia. Actualmente la vacunación se hace principalmente con dosis bivalentes del laboratorio estadounidense Moderna.