El vapuleado peso es esencial para negociar en la frontera

jueves 31 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Faltan pesos acá y allá. En Argentina la inflación erosiona los bolsillos de consumidores y en Encarnación hay escasez de billetes para hacer compras en Posadas. En ambos casos, la dependencia de la devaluada moneda es total, al punto que los paraguayos traen dólares para llevar pesos que luego se inyectan nuevamente en los comercios misioneros.

La contracara es Asunción, la capital paraguaya, donde las casas de cambio están rechazando la moneda de bandera albiceleste por su inestabilidad, tras un período donde la compra de guaraníes era el puente para llegar a los verdes norteamericanos.

El intercambio comercial entre Posadas y Encarnación se mantiene, prevaleciendo el arribo desde Itapúa a la capital misionera de vecinos que llenan sus tanques de combustible, realizan compras de mercaderías para toda la semana y aprovechan paseos y gastronomía. Pero esos visitantes necesitan del peso argentino para gastar en la tierra colorada y según Pedro Miranda, el presidente de la Asociación de Cambistas de Encarnación, “los pesos que circulan en el circuito comercial, no cubren la demanda que tenemos”.

En Encarnación las compras de argentinos se reducen a “cubiertas para los automóviles, conviene algo de ropa todavía y los turistas consumen en hoteles y todos los servicios asociados”, reconoció Conrado Kiener, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad fronteriza.

El comerciante admitió en diálogo con El Territorio que “cada vez menos gente viene a gastar en pesos porque no les conviene. Pero nosotros seguimos aceptando esa moneda y continuaremos con esa postura porque no podemos darnos el lujo de no recibir pesos”.

Despejó cualquier duda acerca de la intención de comerciantes de no aceptar la moneda “porque nuestros ingresos son casi exclusivamente de las compras de los argentinos”.

Aclaró que es diferente “la situación en Ciudad del Este, donde el flujo de monedas es diferente, operan con dólares o reales y algunos no reciben el peso porque está muy bajo”.

Los cambistas

Los cambistas formales optaron últimamente por cruzar a Posadas con dólares y cambiarlos por pesos en Misiones, “para traer ese dinero a circular en Encarnación”, explicó Pedro Miranda.

“Se cotiza al cambio del dólar blue y lo hacen los corredores habilitados y regulados por el Banco Central de Paraguay. Por día pueden vender hasta mil dólares”, enfatizó.

En Encarnación están registrados cerca de 100 cambistas que operan a la salida del puente internacional, en cercanías de la terminal de ómnibus y en el circuito comercial. Pero al no contar con pesos, están moviéndose de su zona de confort para conseguir la moneda argentina. “Incluso las casas de cambios están desesperadas por contar con pesos argentinos”, sostuvo Miranda.

Otro aspecto que obliga a los encarnacenos a reservar espacio en sus billeteras para los pesos argentinos, son los pocos comercios que reciben guaraníes en Posadas. “Algunas estaciones de servicio cobran en guaraníes. En algún momento los supermercados más grandes también, pero no siempre”, precisó Conrado Kiener.

Pesos en Asunción

Las limitaciones para comprar dólares en la Argentina venía generando en las semanas previas a las elecciones primarias, una triangulación de billetes en Asunción que ahora se frenó. Los argentinos cambiaban sus pesos por guaraníes y posteriormente compraban dólares. “Se surtían de esa moneda acá para hacer negocios en la Argentina vendiendo más caro”, dijo Stan Cánova, analista económico y financiero de Asunción.

Una pronunciada caída del peso con relación al guaraní (en el orden del 60%), sumada a la reciente devaluación provocaron una cotización muy baja de la moneda argentina.

En las pizarras de Asunción oscila entre 10 guaraníes para la compra y 12 guaraníes para la venta y en descenso.

“Actualmente el peso argentino tiene una mala reputación, la aceptación es muy baja”, confió Canova a este matutino.

“Al argentino le resultaba más fácil pasar sus pesos a guaraníes, que es una moneda fuerte, como puente hacia el dólar”, agregó. Esa realidad cambió, “porque las casas de cambios en Asunción no están recibiendo más pesos porque no tienen salida”.

Esos “excesos de pesos en las bóvedas de las casas de cambios”, según Canova, “es porque ese negocio informal de cambiar a dólar se convirtió en una microindustria por el cepo en la Argentina”.

Por eso el consultor financiero opinó que “antes que dolarizar, Argentina tiene que levantar el cepo, que el dólar sea libre”.

Casas de cambio de Ciudad del Este aún reciben pesos