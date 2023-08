“El mejor estudiante no es el que tiene todo 10, es el que tiene ganas de seguir creciendo”

jueves 31 de agosto de 2023 | 6:08hs.

La estudiante misionera Victoria Rojas (17) fue seleccionada como una de las diez candidatas al Global Student Prize, un premio de educación. A mediados de julio se había difundido que estaba en el grupo de 50 jóvenes y ayer confirmaron la nómina final.

Participaron más de 3.800 estudiantes de 122 países. Victoria es la primera mujer argentina finalista y la única representante del país en esta edición del premio.

Actualmente cursa quinto año en el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen de Posadas, con la orientación Maestro Mayor de Obras y busca la oportunidad de devolver a su comunidad algo de todo lo que recibió. Y lo hace a través de Innovaty (innovación + “aty”: “equipo” en guaraní) bajo el lema ‘Inconformistas innovando en comunidad’. “Para ir más allá de las palabras y pasar a la acción cuando identificamos una problemática”, reza el lema.

Se trata de una red de jóvenes que busca impulsar agentes transformadores y cuyas metas son disminuir la barrera de la desinformación con la capacidad de utilizar la sinergia de los contactos y combinarla con la energía e innovación de los jóvenes.

“Hay muchos chicos que quieren mejorar su entorno y no saben bien cómo. Queremos dar a conocer estas oportunidades y acompañarlos en el proceso. Somos doce voluntarios de siete provincias de entre 15 y 18 años, trabajando en cuatro áreas: bienestar, logística, comunicación y financiamiento”, comentó Victoria.

El premio, en su tercera edición, está dirigido a estudiantes que tengan al menos 16 años y estén inscriptos en una institución académica o en un programa de formación y el ganador se lleva 100 mil dólares. El objetivo de los organizadores es reconocer los logros extraordinarios de jóvenes que estén logrando un impacto real en la vida de sus compañeros y en la sociedad en general.

“No se trata solamente de ganar de manera individual, sino también es un ganar para la juventud de Argentina al demostrar que realmente es posible. Además este año se acaba de destacar que soy la más joven y esto demuestra que no hay que esperar a terminar la secundaria o esperar a terminar la universidad para poder empezar a transformar, basta con las ganas, con unirnos entre nosotros para poder empezar a crear cambios”, señaló la estudiante en el marco de una conferencia de prensa que se desarrolló ayer en las instalaciones del colegio.

“Llegar hasta esta instancia es un montón, es una gran alegría. Es simplemente, como dice la Fundación Barkey, exponer un poco en esta historia, pero así como me toca estar a mí hoy, hay un montón de historias en toda la Argentina y en todo el mundo. En Argentina hay muchísimo talento, muchísimo talento joven y es simplemente darlo a conocer y espero que después de esto se siga mostrando sobre todo el talento misionero”, sostuvo.

Respecto a cómo sigue la competencia, explicó: “Sabemos que somos diez ahora y que nos vamos a conocer entre todos, más detalles no tenemos. Ahora vamos a vivir esta noticia y en septiembre se va a elegir finalmente el ganador, así que por el momento disfrutando y aprovechando todo lo que se viene”.

Victoria dejó un mensaje claro al sistema de calificación que no siempre es la vara de la calidad educativa y desde ese lugar alentó a sus pares a involucrarse. “Que los jóvenes no tengan miedo, una nota tampoco define quiénes somos. El mejor estudiante no es el que tiene todo 10, es el que tiene ganas de seguir creciendo. Aprovechen esta etapa para crecer, para aprender, para crear. Si tienen ideas, realmente inténtenlo. En mi caso, mi manera de colaborar, mi granito de arena, es a través de Innovateam, la organización internacional en la que estoy trabajando, en la que apoyamos a este tipo de jóvenes que tienen ganas de crear, que tienen ganas de aprender y seguir creciendo. Pero también es esto, es crear”.

Próximo destino: Dubai

Victoria también fue seleccionada para participar en un evento en Dubai, pero aún necesita recaudar fondos. Todavía le falta un año para terminar el secundario y está considerando estudiar ingeniería o relaciones internacionales en la universidad.

“Además, hace unos meses también recibimos la noticia de ser seleccionados para participar en un gran modelo de Naciones Unidas Internacional que se va a desarrollar en Dubai este octubre. Es un gran evento con cientos de estudiantes alrededor de todo el mundo. Recibimos beca, pero la beca no nos cubre los pasajes. Entonces es acá donde entra en factor la comunidad de la familia, de la escuela y de los medios también que siguen aportando a esta causa. En este caso hicimos una gran recaudación. El colegio organizó dos ventas de arroz con pollo, que ayudaron muchísimo. Ya nos falta un poquitito para lograr el objetivo, así que muy agradecidos con ese momento”, comentó Victoria.

La curiosidad como eje

A los 9 años, mientras cursaba la primaria en el Instituto Madre de la Misericordia, inventaba cuentos junto a una compañera para promover la lectura.

Con 12 años formó parte del equipo de ciencias de Infinito por Descubrir, donde desarrolló un proyecto de investigación llamado ‘El mundo en una gota’ y su objeto de estudio eran los ecosistemas de los ríos locales: “Iba a la Costanera y a las lagunas y luego me llevaba las muestras para analizar con microscopio. Quería saber todo, incluso llevé la saliva de mi perrito Washington”.

En la Escuela de Robótica de Posadas ideó una almohada para mejorar la calidad del sueño. A los 15 años dio su primer discurso en el Parlamento Juvenil y, a los 16, participó de un programa de liderazgo en Estados Unidos.



Los otros finalistas

Ally Zlatar

De 26 años, residente en Glasgow (Reino Unido) y estudiante de artes creativas en la Universidad Australiana del Sur de Queensland (Australia).

Tanzeel Rashid

De 22 años, estudiante de estudios de desarrollo en la Bangladesh University of Professionals de Dhaka (Bangladesh).

Nhial Deng

De 24 años, estudiante de Estudios Globales y Comunicación en el Huron University College de London, Ontario (Canadá).

Elisa Torres Durney

Estudiante de 18 años de Valparaíso, que cursa estudios en el Colegio Champagnat, Villa Alemana, Valparaíso, Chile.

Kezia Sanie

De 23 años, estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de Ghana, Accra (Ghana).

Ravinder Bishnoi

De 20 años, estudiante de tecnología de la información en el Chandigarh Engineering College, Landran, Mohali, Punjab (India).

Kenneth Chong

De 22 años, estudiante de Ingeniería Química en la Universiti Teknologi Petronas, Perak, Malasia.

Brianna-Alexandra Stan

De 18 años, estudiante de especialización bilingüe en inglés de Matemáticas e Informática en el Complejo Educativo Laude-Reut, Bucarest (RumanIa).

Sophia Andrews

De 21 años, estudiante de Relaciones Internacionales en la American University de Washington DC (Estados Unidos).