L-Gante compartió una carta y podría salir muy pronto de la cárcel

jueves 31 de agosto de 2023 | 6:00hs.

L-Gante publicó en sus historias en Instagram un par de cartas manuscritas dirigidas a sus seguidores. Allí, no solo agradeció el apoyo de sus seguidores, sino que dejó en claro que permanece esperanzado en el futuro y enfocado en nuevos proyectos. Asimismo, el referente de la cumbia 420 aseguró que lejos de sentirse deprimido durante la reclusión, la experiencia lo fortaleció y resultó una fuente de ideas para escribir nuevas canciones.

“Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar... yo les aseguro que en ningún momento. No hay mal que por bien no venga y aunque esté acá, estoy feliz porque volví a inspirarme”, sostuvo.

Por su parte, Diego Storto, el abogado de L-Gante, afirmó que en los próximos días podría cambiar la situación judicial del cantante. En diálogo con TN Show, el letrado indicó muy confiado que “Elián va a quedar el libertad en los próximos días. Todo se resolverá de forma inminente”.