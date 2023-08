Negocios limitan pagos con tarjetas de crédito

miércoles 30 de agosto de 2023 | 6:05hs.

En algunos comercios aparecieron carteles avisando que no aceptan tarjeta de crédito. Foto: Esteban González

La situación inflacionaria sigue generando consecuencias en los bolsillos de los consumidores, y en la forma de venta de los comercios.

En la rutina diaria, el dinero en efectivo pasó a segundo plano como forma de pago y cada vez más personas eligen los plásticos o el QR para evitar cargar con los billetes. En ese marco, además, la tarjeta de crédito se volvió un gran aliado para tratar de ganarle a la inflación o al menos, llegar a fin de mes. El crédito pasó de ser una manera de acceder a grandes compras financiadas a ser el salvavidas para pagar cuentas o incluso ir al supermercado.

Sin embargo, en medio de este contexto, hace algunas semanas, comerciantes de distintas comunas optaron por comenzar a rechazar las tarjetas de crédito o bien, a aceptar el pago pero solamente en una cuota. Todo ello, derivado de un desequilibrio económico que deja con una incertidumbre muy grande al sector.

Al respecto, Alejandro Haene, integrante de la Confederación Económica de Misiones (CEM) confirmó a El Territorio que “hay restricciones, me comentaron casos en los que si hacés en tres cuotas, se suma como un 21 por ciento de interés. Incluso también ocurre que con Mercado Pago aumentan el valor”.

“No se respetan las condiciones que ponen tanto las tarjetas de crédito pero eso está en cada comerciante, pero en este momento se producen todos estos dislates”, afirmó.

Adujo que “en un contexto en el cual se estima que habrá una inflación de dos dígitos en agosto, la gente se quiere cubrir. En el caso de las tarjetas de crédito, la acreditación no es inmediata, lleva su tiempo”.

En Misiones, además, se da una situación particular que tiene que ver con el Ahora Misiones. Este programa, pensado justamente para incentivar el consumo en diferentes rubros, permite el acceso hasta a 12 cuotas sin interés y con reintegros. Aquellos emprendimientos que trabajan con este sistema indican que funciona y es un gran aliado a la hora de la comercialización. Por ello, desde las cámaras incentivan a otros comerciantes a sumarse para evitar la baja en la demanda por la interrupción en el uso de tarjetas.

Situación en las comunas

Sobre este panorama, se refirió el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) Manuel Amores, quien sostuvo que “algunos comercios han tomado la decisión de no financiar sus productos a través de tarjetas de créditos; son decisiones particulares e individuales de algunos comerciantes”.

“Desde la Cámara consideramos que no utilizar las herramientas como son los Ahora Misiones tradicionales y el Ahora +21, es un error del comerciante. Lo decimos todo el tiempo, en muchos sectores del comercio, entre un 50 y 60 por ciento de la facturación viene del financiamiento a través de los bancos y puntualmente, estos programas”, remarcó.

Asimismo, aseveró que “entendemos que no está bueno eso, pero cada uno toma la decisión que considere para su comercio. En la generalidad no se da, son comercios puntuales. Nosotros hacemos nuestros relevamientos con nuestros socios y sabemos que la gran mayoría de los que están asociados a nuestra Cámara ve como un error no seguir trabajando con las tarjetas”.

De la misma manera, Juan Pablo Velona, presidente de la Cámara de Comercio de Leandro N. Alem resaltó que “la situación a nivel general, al subir las tasas de intereses, se complicó un poco todo. Si nos vamos a las tarjetas de créditos, como forma de financiación de los comercios, está un poco limitado por la suba de tasas”.

“Hoy cambió la forma de uso de la tarjeta de crédito, también se destina a alimentos con el Ahora Carnes, Ahora Góndola, y la gente suele utilizar por los reintegros. Pero sí, está un poco complicado todo, por la demora en la fecha de cobro de los comercios”, afirmó en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Adujo que “el plan más corto de una tarjeta de crédito te paga a los 15 días hábiles, o sea que hablamos de veinte días en promedio el que más rápido te paga, y hoy, veinte días con la inflación es un montón. Ni hablar de otros planes o entidades bancarias que son a más largo plazo. Pasa por ese lado”.

“Los comercios que trabajamos con tarjetas nos pasa eso de que debemos esperar para reponer la mercadería. Si bien el cliente nos paga el total, la entidad bancaria o procesadora de pago tiene sus días de demora”, ratificó.

Velona indicó que hay rubros que cortaron los planes largos en tarjetas y se trabaja en un sólo pago o bien en efectivo o débito. En otros casos – resaltó – se disminuyeron las ofertas o promociones de cuotas sin interés que eran absorbidos por el mismo comercio. “Los Ahora nacionales subieron también sus tasas, entonces aquellas promos que quizás eran en seis cuotas, ahora se hacen en tres, por ejemplo. El que tenía tres, ofrece sólo una, y así hubo cambios”, dijo.

Manifestó que en los rubros, el comportamiento es diferente. “Nosotros estamos en el rubro de electrodomésticos y seguimos operando con todos los planes Ahora Misiones y demás, pero no es la situación de todos los productos. El nuestro tiene que ver con productos grandes y bienes durables, entonces de otra forma no lo vendés tampoco, te ponen entre la espada y la pared”, remarcó.

Destacó también el Ahora Misiones que sostiene las cuotas sin intereses, ya que no tuvo aumentos en su costo operativo; pero en los planes nacionales, a partir del 22 de este mes, hubo un cambio de tasas y las entidades cambiaron los costos, lo que hace que se limite un poco a la hora de vender.

Desde Autoservicio San Expedito de Jardín América, Darío Fernández, dueño del local, indicó que momentáneamente no recibe tarjetas de crédito en su comercio. “La decisión fue por lo que retiene al pasar la tarjeta al cobrar, prácticamente no hay ganancias”, acotó. Asimismo, dijo que en caso de tener que hacer cobranzas con dicha vía, debe subir un porcentaje aún mayor a los precios de los productos en góndola y habrá algunos artículos muy caros, por eso prefiere mantener el valor y no cobrar con crédito.

En tanto, desde Autoservicio Nerea de la misma localidad se indicó que tras las elecciones y la disparada de precios se optó por suspender temporalmente el uso de tarjetas. Luego de casi dos semanas, desde ayer empezaron a recibir nuevamente al cliente con todas las opciones de pago, tras la pequeña estabilización que tuvo la economía en los últimos días.

Promos

La segunda quincena del mes se vio complicada con una interesante reducción en las ventas en todos los comercios. Las tiendas de indumentaria que no suspendieron la venta con tarjeta de crédito, buscaron impulsar la comercialización de sus productos en efectivo promoviendo ofertas y descuentos. La estrategia funcionó a medias ya que el mercado incierto por la volatilidad del dólar blue obligó a los consumidores a reducir gastos que quizás no fueron urgentes.

Muchos comercios de barrio en Iguazú trabajan con cuenta corriente para sus clientes, sobre todo los comercios de indumentaria. Sin embargo, la mayoría suspendió las cuentas e indicó que las prendas de vestir pierden el valor día a día, por lo que mantener las ventas por cuenta corriente es pérdida para los negocios.



Más intereses en operaciones

El primer día hábil poselecciones se anunciaron múltiples medidas, entre las que se destacó, además de la devaluación, la suba de tasas de interés por parte del Banco Central. El BCRA estableció un aumento en 21 puntos porcentuales en la tasa de política monetaria, llevándola de 97% a 118% nominal anual. Dejar sin pagar parte del resumen de la tarjeta o, peor aún, concretar solo el pago mínimo ahora puede ser muy costoso. El BCRA ordenó a las entidades financieras reemplazar, con vigencia a partir del ciclo de facturación correspondiente a septiembre de 2023, por 107% nominal anual el límite al interés compensatorio para financiaciones a personas humanas vinculadas a tarjetas de crédito que pueden aplicar en concepto de “Tasas de interés en las operaciones de crédito”.