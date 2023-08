La popularidad de una fiesta que incluye a todos, más allá de su origen

lunes 28 de agosto de 2023 | 6:00hs.

Brianna recuerda los desfiles del inmigrante con gran emoción, De chica, su abuela era muy fanática y siempre llevaba a sus nietos. “Poníamos nuestros lugares en la avenida Libertad y los veíamos pasar. Después ya de más grandecitos empezamos a participar incluyéndonos en los desfiles sin ser aún parte de ninguna colectividad”, recordó la joven que habiendo participado del ballet alemán y con otros antecedentes, eligió a los italianos como bandera para representar ya que su abuela desciende de esta cultura y la quiso hacer parte de sus actividades.

En la familia siempre se habló de quién tomaría la responsabilidad de seguir este legado de representar una casa. Una tía representó en el 95 a la colectividad paraguaya y salió electa reina de los inmigrantes, “entonces siempre en las conversaciones familiares estaba la posibilidad de que en algún momento nos toque a mi hermana o a mí seguir ese legado”, confesó la abogada y martillera pública.

Estudiosa constantemente e interesada en sumar experiencia, Brianna está cursando las materias pendientes para obtener también el título de escribanía para meterse en el mundo de los derechos reales y el mercado inmobiliario. Además, su anhelo último es ingresar al Instituto de servicio al exterior de la Nación, por lo que se prepara con mucha formación en idiomas y otros aspectos necesarios en esta asignatura.

Sobre la particularidad de la fiesta en Oberá, marcó que la diversidad de etnias y distintas corrientes migratorias la hacen tan distinta como fascinante. “Actualmente en el parque están representadas 15 colectividades distintas, entonces eso es lo que la diferencia de otras fiestas de raíces. Además, todo lo que ofrece la fiesta en sí es importante porque aporta mucho a la ciudad y a la cultura regional”, reflejó.

Sobre ponerse en este rol, especialmente en una colectividad que es tan rica y que define en parte la identidad de todo argentino, con la herencia del lunfardo, de las comidas y mucho más, Brianna graficó que “es un honor inmenso”.

“Es un rol muy importante y estoy también con muchas expectativas por todo lo que se viene en la fiesta, por el desfile mucha emoción en particular porque es algo que a mí me encanta. Me trae recuerdos de ser pequeña y también porque es uno de los momentos más importantes de la fiesta”, definió. “Es el momento en el que todo el pueblo es parte de la fiesta. Vos podés, sin pertenecer a ninguna colectividad, ponerte el vestido de tus ancestros y participar del desfile. Es como recordar otra vez la memoria los que vinieron y que, unidos fueron construyendo esta ciudad”, agregó.