El mundo del mate misionero se muestra en La Rural de Palermo

domingo 27 de agosto de 2023 | 6:04hs.

El mundo del mate ya tiene su propia feria. Se trata de Matear, la muestra que ayer inauguró su quinta edición en el predio de La Rural de Palermo (Buenos Aires) con dos tendencias que entusiasmaron al sector: récords de visitantes y de ventas en los más de 100 stands materos.



La feria es realizada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) con el objetivo de promocionar el consumo del verde brebaje y este año contó con un público masivo que se acercó a disfrutar de las actividades de degustación de sabores, juegos, concursos, disertaciones y compra de yerba mate a precio promocional.



“Todavía no tenemos los números pero a juzgar por lo que vemos, estimamos que más de 100 mil personas se están acercando este fin de semana a Matear”, señaló a El Territorio el presidente del Inym, Juan José Szychowski.

Szychowski, López Sartori y Maciel en el predio de Matear en La Rural. Foto: Daniela Cortés

Con entrada libre y gratuita, la feria Matear representó uno de los paseos más elegidos por turistas y porteños que coparon ayer las instalaciones del salón Ocre de La Rural donde al mediodía era prácticamente imposible circular por los stands debido a la cantidad de gente visitante.



Entrar a la muestra era una especie de viaje por Misiones porque la mayoría de los stands yerbateros pertenecen a producciones hechas en la tierra colorada. Y para entrar en clima, había variedad de invitaciones para degustar: mates con distintos tipos de yerbas, mate cocido soluble, chipitas y todo tipo de postres hechos con yerba mate. Una propuesta más que atractiva en un fin de semana soleado pero frío donde el mate es más que bienvenido.



Hubo además competencias de cebadores de mate. Adivinanzas sobre cuestiones relativas a cómo se cultiva y se produce la yerba mate. Concurso de chamamé y todo tipo de juegos que acapararon la atención de los visitantes. Los premios obviamente consistieron en paquetes de distintas yerbas y también kits materos con todo lo necesario para andar con el mate a cuestas.



“El mate se toma en el 95 por ciento de los hogares argentinos. Forma parte de nuestra argentinidad más querida. Por eso esta feria Matear es una verdadera fiesta en la que todos nos sentimos representados. Y como anfitriones misioneros qué mejor que convidar un mate que es símbolo de cordialidad en un momento que tanta paz necesitamos en el país”, explicó al respecto Juan Szychowski.



Seguidamente el titular del Inym destacó el buen momento que atraviesa el consumo de yerba mate.



“En los primeros 6 meses de este año se vendieron en todo el país 140 millones de kilos de yerba, que marcan una cifra récord. Y las exportaciones a más de 60 países en este primer semestre fueron de 20 millones de kilos de yerba, que también representan un consumo histórico. Estas cifras demuestran el crecimiento que viene experimentado el sector y que también se demuestra en el éxito de la convocatoria a esta Feria Matear”, dijo.



Los precios de Matear

La Feria Matear contó este año con más de 100 expositores. Cerca de 60 de ellos eran de marcas de yerba mate, el resto fabricantes de termos, bombillas y todo lo referido a la indumentaria matera.



Todos los stands ofrecían precios descontados y la gente lo aprovechó. Termos inteligentes a $26.000, kits materos de marcas top a $60.000 y las más económicas a $35.000. Una de las estrellas de este año fue el mate eléctrico que mantiene el calor apoyado en un cargador de celular, a $60.000. El kilo de yerba se encuentra a un promedio de $1.000, que es un precio atractivo porque no se consigue en los supermercados locales.



La mayoría de los stands también ofrecían combos de 2 por 1 y descuentos por pagos en efectivo.



“Creo que al ser una feria de entrada gratuita, eso ayudó a que el público pasee, se divierta con los juegos y de paso se vuelva a su casa con un paquete de yerba, que no es poca cosa en los tiempos inflacionarios que vivimos”, comentó Ricardo Maciel, vicepresidente del Inym.



Seguidamente destacó que “para muchas yerbateras pequeñas de Misiones, esta feria Matear es una carta de presentación con un público nuevo. Porque son marcas muy buenas pero que aún no se comercializan en Buenos Aires. Entonces la gente las prueba, les gusta y después ven la manera de comprarlas, que ahora, las compras por plataformas a distancia lo permiten”.



Para todos los gustos

Una de las características de la Feria Matear es que ofrece distintas alternativas para conquistar a todos los perfiles de materos.



Las familias con niños pueden optar por participar en los concursos. Los que quieran más tranquilidad pueden salir con sus equipos de mate a hacer picnic al aire libre o al patio matero con mesas y sillas dispuestas sobre el césped sintético en el centro de la muestra. Grupos de amigos y de familias tomando mate en ronda es la imagen más común de la muestra.



Los más curiosos aprovecharon las exposiciones de especialistas sobre las propiedades nutritivas de la yerba mate, sobre la historia del consumo de esta bebida en nuestro país y en el mundo y sobre distintas temáticas referidas al verde cultivo.



Tampoco faltaron los coleccionistas de souvenir que recorren los stand en busca de regalos de muestras gratis de yerba. Todo el mundo salió con algún paquete de yerba que compró, que ganó en algún concurso o que le obsequiaron.



“Todos estamos viviendo tiempos difíciles. Y por lo tanto esta bueno un mimo con sabor a yerba mate. La gente se muestra muy agradecida” comentó Juan Carlos Domínguez del stand de Titrayju, donde no daban abasto con los regalos de bolsitas de yerba canchada y despalada. “Nos quedamos sin bolsitas de nuestra marca y seguimos regalando en bolsas transparentes” explicaban las promotoras que repartían los obsequios a las largas filas del público.



Se vendió todo

Cerca de las 18 de ayer ya varios de los stands se estaban quedando sin yerba.



“Tenemos más porque trajimos para los dos días de la muestra. Pero hoy -por ayer- ya empezamos a vender paquetes que teníamos guardados para el domingo”, explicaban los yerbateros misioneros.



“Si esto sigue así creo que vamos a vender todo. El año pasado volvimos con yerba a Misiones y esta vez parece que la gente compro más y que también vino mucho más público que otras veces. Nosotros hoy ya repusimos tres veces el stand porque se vendió todo”, explicaron desde el stand de Romance.