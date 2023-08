Talento misionero llegó a Telefe violín en mano y con una gran pasión por el tango

domingo 27 de agosto de 2023 | 6:05hs.

El programa Got Talent Argentina recibió más de 100.000 postulaciones de talentos procedentes de distintos puntos del país y uno de ellos es el misionero Jhonatan Verón. Entre 450 participantes y ante millones de televidentes, el joven oriundo de Garupá tuvo la oportunidad de mostrar su talento y pasión por la música tocando el violín.



Pese a los nervios que sintió sobre el escenario, destacó que disfrutó muchísimo de la experiencia. “Fue muy fuerte para mí, para mi viejo que me acompañó. Estuvimos un poco conmocionados, pero disfruté muchísimo. Fue un placer y un orgullo para mi papá haber participado y verme hacer lo que me gusta”, manifestó el violinista, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



A su vez, expresó que esta experiencia le hizo sentir una gran conexión emocional con sus padres. “Empezaron a pasar recuerdos de cuando mi mamá y mi papá trabajaron mucho para comprarme un violín, que me llevaban de acá para acá y el esfuerzo que hizo mi viejo para viajar conmigo, pagar el hotel, todo ese sacrificio”, detalló conmovido.



Asimismo, contó que su padre, Carlos Enrique Verón, es electricista y siempre lo alentó a elegir su camino. “Él me mostraba la película de Zezé Di Camargo y me decía que si quería ser conocido tenía que estar en todos lados. Ahora logro entender el valor que me daba e intentaba enseñarme”, dijo.



“Desde que me llamaron fue un terror tremendo. Nunca había viajado en avión hasta ese momento. He tocado en grupos y hemos ido a la tele, pero con miedo a la exposición. Sabía que en algún momento tenía que romper con eso. Fui con todo el miedo del mundo y mi papá me dijo que fluya y que sea yo mismo. No me arrepiento de nada de lo que pasó”, relató Jhonatan, animado por la experiencia y feliz por superarse.



Por otra parte, comentó que no esperaba que su participación se emitiera en la televisión nacional y que representó una gran sorpresa. “Pensé que no lo iban a pasar porque éramos 450 participantes y el contrato decía que no todos saldrían por televisión. Cuando llegué a mi departamento del ensayo de tango junto a mi novia, se quedó loco mi teléfono por la cantidad de mensajes que me llegaron”, señaló.



Lo que sigue en el camino

Sobre el programa, puntualizó: “Pasé con tres sí y un no, eso significa que queda a disposición de la producción de Telefe si sigo o no”.



Además, detalló que para poder seguir participando en el certamen tendría que recibir el apoyo de toda la provincia y de aquellos que se conmovieron con su performance ya sea compartiendo el video de su presentación (está en YouTube y en el Instagram del canal de las pelotas), dejando likes y comentarios positivos para que la producción pueda considerar que su participación “le interesó al público para el rating del programa”, completó.

Su presentación está disponible en las cuentas de Instagram y YouTube de Telefe.

Sobre su vida

Jhonatan es el mayor de tres hermanos. Creció en el barrio Santa Catalina, de Garupá, y actualmente reside en Posadas. En la capital es bailarín de tango de la Academia Pasional y primer violín en la Orquesta de Tango Ricardo Ojeda. También se desempeña como primer violín en la Orquesta del Parque del Conocimiento.



Comenzó a acercarse a la música mediante un taller que se brindó en la escuela Combate Mbororé. Allí conoció la guitarra y tiempo más tarde su gran pasión, el violín. Se especializó en este instrumento y hoy es reconocido por su talento y disciplina.



En tanto, su amor por el tango comenzó en el último año del secundario, cuando una profesora comenzó a dar talleres en el CEP 11.



“Pensaba que en el futuro viajaría a otro país y me iban a preguntar si podía bailar un tango. Como argentino no podría no saber bailar tango o folklore. Una vez que empecé me terminé enamorando completamente”, aseguró.



Consultado por su inspiración, indicó que le llegan las personas que transmiten algo. “Me encanta escuchar cosas rítmicas o técnicas que te llegan a tocar un lugarcito del corazón. Ese es mi camino al que también apunto, a ese punto quiero ir”, concluyó.