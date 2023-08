Oberá: siguen los problemas en el suministro de agua

domingo 27 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Varios barrios de la ciudad de Oberá siguen padeciendo la poca presión en el suministro de agua potable o incluso no tienen servicio desde hace más de diez días.



La zona más castigada es la del barrio Oberá IV, donde personal del cuerpo de bomberos voluntarios trabajó el viernes y ayer para inyectar agua en la red para que los vecinos de ese lugar puedan contar con líquido en sus casas. La escasez también se siente en Oberá I y barrio Judiciales, entre otros puntos.



Según informó la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) -proveedora del servicio en la Capital del Monte-, todavía no se terminó de detectar cuál es el problema que hace que no haya presión en estos sitios mencionados.



“En el proceso de la búsqueda de solución de estas dificultades, el equipo técnico del sector reemplazó elementos de la red, detectó y corrigió obstrucciones en las cañerías. El principal problema hoy es la falta de presión debido al ingreso de aire a la tubería principal, un factor que genera un impacto negativo en la calidad y el flujo del agua que llega a los hogares”, dijeron el jueves último al explicar sobre la situación que estiman no está en la zona de Oberá IV, como se creyó en un primer momento.



En esa línea, desde la cooperativa informaron que están realizando tareas de purgado en la red de distribución de agua potable -para que salga el aire- y si bien el equipo técnico observó mejoras en la presión, aún no son lo suficientemente significativas para ser evidenciadas por los socios y que el agua fluya normalmente.



“Con ayuda del geófono se siguen estudiando puntos estratégicos de auscultación, los cuales permitan agilizar las diferentes maniobras para mejorar la calidad del servicio en el menor tiempo posible”, señalaron desde la Celo.



Informaron que hay baja presión en toda la red y cortes intermitentes en el servicio para poder seguir con las tareas.



Además explicaron que no será posible inyectar agua a la red durante el día de hoy. “Por esta razón, recomendamos encarecidamente a los socios hacer un uso racional y responsable del agua” que tengan en hogares.



Mientras tanto, las quejas de los vecinos quedan expuestas en las redes sociales de la propia cooperativa.



“La paciencia y comprensión se va terminando, señores. Todo tiene límite. También imagino que la factura correspondiente tendrá una enorme reducción de precio, ¿no?”, plasmó Nora.



“Hace una semana y tres días que estamos con el problema del agua, acarreando tachos a cada rato para el baño que está en la parte de arriba de la casa, muchos vecinos son personas de la tercera edad que tienen dificultades para subir las escaleras cada rato”, dijo Lorena Gómez, otra usuaria.