Un posteo de Wanda dejó otra vez en duda su problema de salud

domingo 27 de agosto de 2023 | 6:00hs.

Wanda Nara continúa en Estambul, donde disfruta de su nueva casona con piscina y la compañía de su familia. Después de una tarde de compras, paseo con sus hijos, hizo un posteo especial desde un centro de estética sin imaginarse que desataría un escándalo que pondría nuevamente en duda su enfermedad.



Fue la doctora Mariana Lestelle quien quedó en shock al ver la foto de Wanda haciéndose un procedimiento para mejorar su figura, ya que estaría prohibido ante su delicado estado de salud, del que prefirió dar muy poca información. “Veo las historias de Wanda haciéndose un tratamiento estético que está contraindicado en pacientes oncológicos en tratamiento. A lo mejor es una publicidad y no es de ahora. A lo mejor no es una paciente oncológica o está mal asesorada, no lo sé. Le deseo lo mejor, pero si fuese algo hematológico como fue planteado públicamente, están contraindicados tratamientos que estimulen el drenaje linfático”, dijo la especialista.