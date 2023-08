Juegos deportivos misioneros 2023: finales provinciales de boxeo

sábado 26 de agosto de 2023 | 17:00hs.

Este sábado, 26 de agosto, el Club Atlético Posadas será el escenario para llevarse a cabo las

instancias finales provinciales en la disciplina Boxeo de los Juegos Deportivos Misioneros. Serán cerca de 10 competidores, de las localidades de San Pedro, Garupa, Posadas y tres

representantes de Puerto Iguazú, Emiliano Vega, Dylan Denis y Benjamín Cirino del Wukong Team, quienes buscaran una plaza para la clasificación para los Juegos Nacionales Evita 2023, a realizarse en la Ciudad de Mar del Plata del 25 al 30 de septiembre.

Se tiene previsto realizarse 5 combates masculino en categoría Cadetes Sub 16, competidores nacidos en 2007/2008, en la rama femenino, se presentará una única competidora representante de la Localidad de Cerro Azul, Adriana Tachile quien por ahora es la única representante de la Delegación Misionera para participar en los nacionales.

El evento será fiscalizado por la Delegación FAB Misiones a cargo de su Delegado Raúl ESCALANTE y su equipo de colaboradores, quienes vienen realizando buen trabajo en cuanto a la fiscalización en diferentes puntos de la provincia, además de la coordinación del cotejo deportivo por parte del Ministerio de Deportes de la Provincia a cargo del Profesor Javier CORTI, quienes brindan todo el apoyo logístico, y la atención para con los competidores y las delegaciones de las localidades.

Grilla de Peleas

Masculino

Categoría 52 KG

Santiago Morel (Garupá) vs Emiliano Vega (Iguazú)

Categoría 54 KG

Gustavo Vergara (Posadas) vs. Dylan Denis (Iguazú)

Categoría 57 KG

Alejandro González (Posadas) vs Leonardo De Olivera (Posadas)

Categoría 60 KG

Lautaro Cuella (Posadas) vs Javier De Lara (San Pedro)

Categoría 63 KG

Benjamín Cirino (Iguazú) vs Bernardo Fleitas (San Pedro)

Femenino

Categoría 60 KG

Adriana Tachile (Cerro Azul) –Sin Rival clasifica directamente al Nacional Evita 2023