Tras varias muertes súbitas, alientan a los chequeos médicos periódicos

sábado 26 de agosto de 2023

En los últimos días se dieron a conocer hechos fatales que ocurrieron en gimnasios: personas de más de 40 años que practicando deportes se desplomaron y murieron de forma súbita por problemas cardíacos. Esto llevó a la discusión sobre cuáles son los factores de riesgo a tener en cuenta a la hora de comenzar a practicar alguna actividad física y qué recaudos tomar en cuenta.



En ese marco, el cardiólogo Mariano Olmedo fue claro al decir que no se debe demonizar a la actividad física ni considerarla culpable de las muertes, ya que hacer deportes ayuda en la prevención de enfermedades.



“La actividad física hay que realizarla luego de un control cardiovascular y otro musculoesquelético. Si bien estas noticias cobran relevancia porque es la muerte de una persona, también hay muchas lesiones que influyen mucho en la calidad de vida de los pacientes, entonces siempre el control viene por dos lados”, señaló Olmedo en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7



En ese sentido, el profesional detalló que desde el punto de vista cardiovascular están las personas que integran los grupos de riesgo que a su vez están divididos por la probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad coronaria, “que es la que lleva al infarto, a la muerte súbita en los pacientes mayores, la que usualmente se relaciona con estos episodios de fallecimientos durante la actividad física y entonces nosotros dividimos a los pacientes en los que tienen más probabilidades de tener enfermedad coronaria y lo que tienen menos probabilidad”.



El galeno, que se desempeña en el sistema de salud posadeño, dijo también que hay personas que tienen menos probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria.



“Son aquellos pacientes sanos, usualmente deportistas, sin otros factores de riesgo, es decir, no fuman, no tienen diabetes, hipertensión, sobrepeso, esos pacientes pueden comenzar a hacer una actividad física leve a moderada sin algún control, pero por supuesto que los invitamos a que igual se lo hagan, aunque sea con un clínico o con un cardiólogo para descartar cualquier cuestión”, precisó.



En cuanto al otro grupo de pacientes que tienen algún factor de riesgo e inician la actividad física como parte del tratamiento de alguna enfermedad crónica, el médico explicó: “Se necesita de un control específico que como objetivos buscar estos factores de riesgo, si tiene algún síntoma en el momento que hace actividad física y si lo tiene hay que estudiar cuáles son y la mayoría de las veces son dolor de pecho, pero a veces pueden ser molestias inespecíficas en el pecho como la falta de aire, son síntomas que deberían llamar la atención”.



Entre los análisis médicos que se le practican a estos pacientes para descartar cualquier potencial riesgo están la ergometría, un estudio donde la persona corre en una cinta o pedalea en una bicicleta.



“Lo que buscamos es que se reproduzca esa actividad que va a tener después en un ambiente controlado para que veamos si aparece algún signo de deterioro. Esto se realiza una vez por año o una vez cada dos años, ya que a veces es suficiente porque si no encontramos nada estamos seguros de que por un tiempo no se va a desarrollar ninguna enfermedad, pero si se encuentra algún signo se debe hacer un seguimiento cada tres o cuatro meses”, especificó.



De acuerdo a estudios internacionales, en menores de 35 años que están haciendo actividad física se producen una o dos muertes súbitas por cada 100.000 personas, debidas mayormente a enfermedades congénitas del corazón. En tanto, en mayores de 40 años se produce una muerte súbita cada 18.000 personas que están realizando un deporte, especialmente a causa de isquemia coronaria y arritmias graves.



En cuanto a los signos que pueden estar indicando un mayor riesgo de muerte súbita, se destacan desmayos repetidos, palpitaciones fuertes y dolores en el pecho, entre otros.



Olmedo agregó que la actividad física como tal es el movimiento, entonces aconsejó que se la practique de la manera en que se pueda llevar a cabo.



“Si el paciente quiere ingresar en alguna competencia, puede hacer algún entrenamiento leve y mientras realizarse un control para luego entrar a la parte más fuerte para estar seguros de que va a poder competir sin ningún tipo de complicación”.

Actuar rápido y poder manejar la situación

Desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) recordaron que en un paro cardíaco súbito el corazón se detiene, la persona se desvanece, no responde y deja de respirar. “Es sustancial destacar el rol de la persona más importante en el manejo de esta situación, que el primer respondiente, un individuo que es testigo de la situación, la reconoce y decide actuar haciendo RCP, manteniendo circulando la sangre hasta que llegue la ambulancia. También será quien se asegure de llamar al sistema de emergencias (al 107 o al 911), por sí mismo o pidiendo a otro que lo haga, cumpliendo con el primer paso del eslabón de la cadena”, explicó el médico cardiólogo Mario Fitz Maurice director del Consejo de Arritmias de la SAC. El comienzo de las compresiones en el centro del pecho será el siguiente eslabón. Deben ser fuertes como para hundir por lo menos 5 centímetros el pecho de la víctima, y rápidas, con una frecuencia de entre 100 y 120 por minuto.



Esto logra que la sangre circule.

Una técnica sencilla y manual que salva vidas

Año tras año se recalca la importancia de aprender la técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP), una maniobra que permite salvar la vida de una persona en los primeros minutos de padecer una falla cardiorrespiratoria.



Se trata de una técnica quemantiene la oxigenación de los órganos vitales a través de compresiones torácicas, en aquellas situaciones en que la persona no respira, tiene pérdida brusca de conciencia o no tiene pulso.



Al respecto, la médica Mariana Martínez, especialista en Medicina Familiar y Deportiva, comentó en Radioactiva 100.7: “Se están dando con cada vez más frecuencia estos casos y nos prende una luz de alerta para empezar a controlarnos un poco más la salud. Siempre hablo con mis pacientes que conocen sobre su enfermedad o aquellos que son sanos, eso ya nos indica qué estudios hay que hacer indistintamente que una persona haga actividad física de manera regular o aquellas que son deportistas y tienen otro ritmo de entrenamiento y de aptitudes físicas”.



Martínez amplió que ante algún caso de descompensación, toda la población debe saber hacer RCP. “En cualquier espacio puede ocurrir algún evento y la primera persona que se acerca a ese individuo, más allá de activar el sistema de emergencia, tiene que empezar a hacer la reanimación cardiopulmonar, que son las compresiones cardíacas que habitualmente conocemos. En un gimnasio lo primordial es que ante una situación de este tipo y donde se constata que esa persona tiene un paro cardiorrespiratorio, empezar a reanimar hasta que llegue la ayuda”, explicó.



“Cuando una persona tiene un paro cardiorrespiratorio, automáticamente el corazón deja de latir y se suprime de oxígeno, que es lo que necesita el cerebro para sobrevivir, si nosotros automáticamente empezamos a hacer las maniobras de RCP, le estamos dando la posibilidad de que el flujo de sangre del corazón se siga enviando al cerebro hasta que llegue la ayuda”, remarcó.



A su vez, dijo que es tan importante la realización del RCP que permite que una persona siga con vida, “no se puede estar más de tres minutos sin oxígeno, pasado ese tiempo el cerebro ya no tiene la misma respuesta y eso lleva a la muerte. En los gimnasios se debe contar con un profesional de la educación física que continuamente reciba capacitaciones”, finalizó.