Un reestreno a sala llena y pura emoción

sábado 26 de agosto de 2023 | 6:06hs.

A sala llena después de 30 años se reinauguró el cine en Montecarlo, pero esta vez aggiornado a los tiempos que corren. Con un espacio moderno, equipamiento tecnológico de primer nivel y capacidad para más de 450 espectadores, el Cine Teatro Dalpra Wanderer tuvo un estreno de película.



La jornada inaugural se vivió ayer con gran expectativa y emoción en todo el pueblo. Algunos ingresaron al espacio por primera vez, y otros tantos nostálgicos reingresaron al cine de sus recuerdos. Es que se trata de un lugar con muchos años de historia para los montecarlenses y vecinos de alrededores.

En el acto inaugural los espectadores disfrutaron de una proyección local. Foto: Matías Bordón



Tal como lo contaron Adela Wanderer y su hija Karina Dalprä, parte de la familia que había abierto el espacio como un negocio familiar, cerró en 1992 por la aparición del video, los videoclubes, la televisión por cable y, más tarde , internet, que ofreció a los vecinos la opción de quedarse en sus casas y ya no asistir al cine.



Adela contó que sus padres alquilaron el terreno donde hoy está el cine, sobre la avenida el Libertador, en la esquina de la plaza San Martín. Ahí construyeron un salón de madera con techo de tejas que no sólo funcionaba como espacio para proyectar películas, sino también como pista de baile, escenario para la presentación de grupos musicales y espacio cultural.



El negocio familiar fue creciendo y para 1973 pudieron comprar el terreno. Luego se construyó el piso inclinado, se colocaron las butacas y se acondicionó el cine.



“Se trabajó muy bien por muchos años. Pero con la aparición de nuevas tecnologías poco a poco todo fue quedando más quieto. Llegó un tiempo en el que salimos a regalar entradas, pero la gente ya no iba. Y lamentablemente en el año 92 tuvimos que cerrar”, contó Adela a El Territorio sobre los años dorados y también el cierre del lugar.



Avant premiere

Pero ayer, la emoción de reabrir las puertas generó alegría en todo el pueblo. “Trabajamos en la iluminación, cortinado, protección de pantalla, la fachada de acceso, techo, ampliación del escenario, sonido, restauración de las viejas butacas. La familia Wanderer hizo historia con este cine en toda la región. Era un lugar de encuentro. Hoy, gracias a esa historia, pudimos recuperar el cine que viene a complementar espacios culturales, turísticos y de esparcimiento en nuestra ciudad”, dijo el intendente Jorge Lovato en la reapertura.



Para recuperar este espacio se trabajó de manera conjunta entre el municipio, gobierno provincial, el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa) y el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim), no sólo para la obra sino también para la puesta a punto de sonido, iluminación e imagen.



El cine que une historias

El cine Dalpra tiene historia en Montecarlo. Representa para muchos un espacio de encuentros, desencuentros, amores, amistades. Asimismo, era el espacio de preferencia para la juventud para socializar y hacer vínculos, así como el lugar de previa antes de asistir al boliche o ir a cenar.



Como lo cuentan Eladio Duarte Aquino (63) y Reinalda González (66), que ayer, después de tantos años, volvieron a visitar su viejo lugar de citas. En la previa de la función, recordaron en diálogo con este medio, que en 1977 ella tenía 20 años y llegó al cine para disfrutar del estreno de Tarzán. Él se sentó en la butaca de al lado, solo se miraron y disfrutaron del filme.

Eladio y Reinalda se conocieron en el Dalpra y ayer participaron de la reapertura. Foto: Matías Bordón



Terminada la proyección, y sin darse cuenta, ambos subieron al colectivo Kruse para volver a colonia Itá. Es que, aunque vivían en el mismo pueblo, nunca antes se habían visto. Durante el viaje Eladio tomó coraje y decidió acercarse a ella. Hablaron hasta llegar a destino y desde entonces el cine se convirtió en una cita obligada hasta que cerró sus puertas. Hasta el día de hoy recuerdan el espacio como el lugar que unió sus vidas, ya que siguen juntos hasta la actualidad.



“Nos enamoramos ese día. El cine nos trae muchos recuerdos y emociones. Pensamos venir a ver alguna película cada vez que podamos para rememorar viejos tiempos y para crear nuevos recuerdos”, dijo Reinalda.



Así, el Dalpra volvió a ser una opción entretenida y a la vez parte de la agenda cultural de la ciudad de las flores.



El espacio funcionará -además de para la proyección de filmes- como escenario para eventos, presentaciones musicales, corales, de teatro y más. Las propuestas serán gratuitas, pero con cupo limitado (acorde al espacio).

Los vecinos hicieron fila para conseguir las entradas que son gratuitas. Foto: Matías Bordón



Para agendar

(Las entradas se pueden retirar gratis los viernes y sábado de 10 a 12 y de 16 a 19)



Hoy

16: Ciclo Infancias – Incaa. Muestra de Animación de Juan Pablo Zaramella



20: Argentina 1985



Mañana

16: Ciclo Infancias – Incaa Muestra de Animación de Juan Pablo Zaramella



20: Argentina 1985