La Escuela 484 recibió decenas de libros para su anhelada primera biblioteca

La Escuela 484 de Campo Bauer ya tiene su primera biblioteca con libros de lectura infantil. Hace unos días el Rotary Club Posadas lanzó una campaña solidaria para juntar libros específicamente infantiles con historietas y para colorear.



En este sentido, la colecta resultó exitosa y recibieron más de 1.000 libros. A su vez, juntaban juguetes para ser utilizados durante los recreos y horas libres, ya que los alumnos usaban un bollo de papel como pelota.



Ayer se hizo la entrega de los libros y juguetes en un momento armonioso en donde aprovecharon para realizar un festejo por el Día del Niño, con golosinas, animación, chocolatada y juegos varios. Asistieron los estudiantes de ambos turnos, que en total son más de 150.



En diálogo con El Territorio, Leticia Chávez, presidenta del Club, contó que a través de las redes sociales y a través del grupo recibieron mensajes de personas que querían colaborar.



“La colecta fue excelente sobre todo en estos momentos que nadie tiene mucho para dar, pero hemos conseguido donaciones. Han aportado no solamente libros sino también pelotas de fútbol, ropa, calzado, que a los chicos les hacen mucha falta. Aparte de eso, hemos hecho también una actividad de venta de pastelitos que mucha gente colaboró con la compra y con eso compramos facturas, el chocolate y pagamos al animador”.

Ahora en los recreos tienen juguetes y pelotas para divertirse. Foto: Víctor Hugo Paniagua

En la misma línea explicó que aparte recibieron gran cantidad de material didáctico para los docentes. Los libros de lectura infantil fueron donados a la Escuela 484 mientras que la bibliografía de adultos se donará a la Alcaidía de Mujeres.



La escuela

Por su parte, la directora del establecimiento, Gladis Vargas, comentó que anteriormente funcionaba un jardín de infantes en las instalaciones, pero ahora está nucleado a un Neni de Itaembé Guazú y funciona sólo el nivel primario. Los chicos que asisten a la escuela llegan de cuatro barrios diferentes: Cruz del Sur, Campo Bauer -precisamente el lugar donde se ubica el establecimiento-, Colonia Aeroparque y Nemesio Parma.



Los que están más lejos son los chicos de Nemesio Parma, que para llegar a la escuela tienen que viajar en colectivo por aproximadamente cinco kilómetros. La escuela está situada en el centro de los barrios que la rodean.



“En realidad nosotros tenemos un horario diferente de clases por el tema de los colectivos. Los chicos salen de clases más temprano que los que van a Parma porque tienen que ir con ese colectivo que ingresa. El siguiente colectivo lo tienen a la hora recién y a la tarde cada dos horas. A la mañana hay un grupo que llega a las 8 y se retira a las 11.40. Y los otros chicos que van a Cruz del Sur, que esperan el regreso del colectivo de Parma, salen 12”, detalló la directora.



Asimismo, en el turno tarde los chicos salen a las 16.40 y los que viven en otro barrio salen a las 17.



Según mencionó Vargas, los choferes colaboran y se solidarizan. Cuando pasan enfrente de la escuela ya se detienen y tocan bocina si ven que los chicos no están en la parada. Si los alumnos pierden ese colectivo tienen que esperar hasta las 19 y es un horario complicado.



“No tenemos graves problemas en cuanto a la inasistencia de los alumnos o abandono. El colectivo es un inconveniente por una cuestión de los horarios. Pero como la escuela se adapta a esta realidad que nosotros vivimos, las familias colaboran mandándolos. Son muy pocos los alumnos que tienen la posibilidad de que los padres les acerquen en algún vehículo, entonces el colectivo es fundamental para nosotros”, agregó la responsable de la Escuela 484.



De la misma forma añadió que la escuela sigue siendo un lugar de encuentro comunitario. “Cuando hacemos un cambio de actividad como la de hoy, se puede apreciar que los papás y las mamás están presentes, están colaborando, están preparando el desayuno, acompañando a los colegas y eso a nosotros nos llena de satisfacción. Porque trabajar con la comunidad y con los padres, donde todos se sientan parte y el compromiso viene desde el sentimiento y no desde la obligación, es un logro maravilloso”, concluyó.



Educar en al periferia

Por su parte, la supervisora escolar de zona Capital, Hilda Lescaffette, habló sobre los desafíos y carencias de educar en la periferia.



“Hacen falta más cargos en las escuelas. Acá teníamos una huerta escolar y nos desafectaron de las 22 horas que teníamos. Nos ponen suplente y le llevan a otra repartición con nuestro presupuesto. No tenemos personal de biblioteca, no tenemos personal para ayudar, no hay secretarios y los directores tienen que arreglarse”.



Según resaltó la supervisora, la escuela tenía un gran espacio dedicado a la plantación de verduras, en donde los alumnos pasaban horas y le encantaba. Aprendieron sobre plantas, agroecología y la importancia de producir sus propios alimentos. Varias veces utilizaron las hortalizas para preparar otros alimentos, como tartas y tortillas, en la gran y equipada cocina que poseen.



Más allá de la teoría, en la huerta plantaron y cosecharon repollos, acelga, pepinos, cebolla de verdeo y rúcula. Siempre cuidando, regando y abonando.



“La escuela tiene todos los elementos para trabajar una huerta porque tenemos el espacio, la tierra, herramientas, donde trabajamos desde hace muchos años. Las decisiones de otros no sólo son un tanto violentas para las instituciones educativas como la nuestra, que está alejada, sino también incoherentes. Tenemos que apostar a las huertas, a la agricultura familiar, a la utilización de los recursos, a la enseñanza del cuidado del medioambiente”.



En tanto, la escuela carece de equipo interdisciplinario o un gabinete psicopedagógico. Las materias especiales como plástica, música, tecnología o educación física las da el docente que más conocimiento tiene, pero no es profesional específico de la materia.



“Nos quedamos sin auto, sin combustible y sin chofer. Realmente sufrimos un recorte en el recurso humano y material. Ahora estamos trabajando en red con otras escuelas en un programa de deporte con el fin de sacar a los chicos de la calle y resguardarlos”, sostuvo Lescaffette.



La institución cuenta con una biblioteca a través de la iniciativa de una de las docentes. Tras comunicarse con el Rotary Club Posadas, presentaron una nota y lograron gestionar la adquisición de libros. Desde el Rotary planean ayudar con pintura, mano de obra, libros y otros artículos a una escuela de Teyú Cuaré en San Ignacio.

Cientos de libros para la primera biblioteca de la Escuela 484. Foto: Víctor Hugo Paniagua

“Son 50 niños de la comunidad indígena que asisten así que estamos programando eso. Los integrantes del club seguirán haciendo a la par otras actividades. Recientemente realizamos una actividad en la comisaría de San Ignacio. Se trata de la creación de un Espacio Recreativo, un rincón seguro de contención destinado a hijos de víctimas de violencia”, añadió Chávez.



De esta manera usaran ese espacio de la comisaría para que los niños se entretengan y permanezcan resguardados al momento de la denuncia. La idea es extender la iniciativa a otras comisarías. Además ofrecerán contención psicológica.



“Nosotros tenemos en el club dos asistentes sociales que trabajan en el marco de todo lo relacionado con violencia. Entonces, al tiempo se realiza el acompañamiento”, concluyó la presidenta del Rotary Club Villa Lanús.