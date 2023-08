Daniela Cellis anunció que está embarazada de gemelos

sábado 26 de agosto de 2023 | 6:00hs.

Después de muchos rumores, finalmente Daniela Celis confirmó que está embarazada. Al aire de Fuera de Joda, el ciclo de streaming en el que participa junto a Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar, la ex Gran Hermano anunció que está esperando gemelos.



La reacción de Thiago mientras Daniela Celis anunciaba su embarazo de gemelos: “No me pregunten quién es el padre”



“Sí, voy a ser mamá”, dijo Pestañela visiblemente emocionada frente al micrófono del programa. De inmediato, sus compañeros de reality se levantaron de sus asientos y corrieron a abrazarla. La joven pidió disculpas por su reacción de un rato antes cuando se fue del aire porque se había angustiado con la situación y no había podido contar la noticia frente a Pilar Smith, quien estaba invitada al streaming. “Le pido disculpas a Pilar que creo que se fue al noticiero y seguro en un rato vuelve, y a todos porque estoy muy sensible”, dijo con los ojos llenos de lágrimas.



Más adelante, Daniela continuó: “Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos”, mientras sus amigos festejaban a los gritos la feliz noticia.



“Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos, los dos igualitos”, contó emocionada.



Minutos después, volvió al estudio Pilar Smith, quien abrazó a la futura mamá, mientras ella decía entre risas: “Y no me pregunten quién es el padre, porque no lo voy a decir”.