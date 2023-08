Jhonatan Verón, un violinista misionero en Got Talent

sábado 26 de agosto de 2023 | 6:00hs.

En la noche del jueves, un misionero llegó a la televisión nacional sorprendiendo a todos en el programa de talentos Got Talent.



El reality llevado adelante por Telefé contó con la participación de Jhonatan Verón, violinista de la Tierra Colorada que honró a la provincia con su show. “Estoy muy contento y agradecido con la presentación. Fue una experiencia muy fuerte que disfruté desde el momento en que me subí al avión hasta después de bajar del escenario”, resumió el artista respecto a la vivencia.



Jhonatan toca el violín hace unos 15 años y su primer acercamiento con la música fue a partir de una guitarra que comenzó a tocar en un taller de música en la escuela Combate Mbororé.



Un año más tarde conoció el violín y desde entonces se dedicó a perfeccionarse en ese instrumento.



Actualmente trabaja como músico profesional en la Orquesta del Parque del Conocimiento y también integra un grupo de orquesta de tango, donde además se desempeña como bailarín.



En la presentación televisiva, se llevó dos de los tres ¡Sí! del jurado y ahora solo resta esperar a que la producción vea el apoyo del público. “Si la gente me apoya podré seguir”, dijo asegurando que tiene mucho potencial por mostrar y “muchísimas ganas de seguir en el programa”.