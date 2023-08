Peso en Paraguay: aceptado, pero no por todos

viernes 25 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Tras la devaluación del peso luego de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso), las ciudades fronterizas también se vieron afectadas debido que gran parte de las transacciones son en pesos argentinos.

Ayer se difundió a través de los medios de comunicación de Paraguay que la Asociación de Trabajadores Cambistas y las casas de cambio no aceptarían más la divisa argentina. Al respecto, el presidente de la Asociación de Trabajadores Cambistas detalló a un medio encarnaceno: “La situación es caótica, aparte hay poco movimiento. El problema no es sólo para comprar sino también para vender porque tras cambiar su precio todos los días y variar a veces en segundos, el ciudadano ya no compra más el peso argentino”.

En este contexto, quienes se verían perjudicados son los comercios de la zona. No obstante, aseguraron que en Encarnación siguen aceptando la moneda nacional. Situación que no sucedería en Ciudad del Este, según trascendió.

“Encarnación siempre vivió de la frontera y hoy nos encontramos con una situación que cambia completamente el panorama porque la Asociación de Cambistas y la casa de cambio se plantean no agarrar más el peso argentino. Algo que en 50 años no sucedió. Si esto avanza deberíamos analizar qué sucederá, mientras tanto se sigue aceptando el peso porque es la moneda con la que nos manejamos siempre”, apuntó el comerciante encarnaceno Arístides Martínez.

Por su parte, Daniel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Encarnación, afirmó que “el peso argentino se sigue aceptando, sólo algunas casas de cambio en Encarnación decidieron no tomar más la moneda argentina hasta que se estabilice. Pero los cambistas y los comercios sí porque en mayor medida el argentino llega a Encarnación con pesos, y las transacciones se hacen con la moneda argentina. No con dólares porque es la moneda de ahorro y el argentino no la gasta porque si”.

En el medio, se encuentran los locales comerciales que esperan la llegada de turistas argentinos a fin de que exista mayor movimiento en la actividad como solía pasar años atrás. En Encarnación, aseguran mayor entusiasmo, no así en Ciudad del Este, que aseguran que algunos cerraron sus puertas en la espera hasta la moneda argentina se estabilice.

Panorama crítico

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación, Conrado Keiner, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radiactiva 100.7 y apuntó que la situación que se vive es caótica debido a la devaluación que sufre la moneda argentina.

No obstante, se destacó que en Encarnación la divisa argentina sigue siendo prioridad debido a que los habitantes de la ciudad vecina a Posadas necesitan de los pesos para la compra de combustible y variadas mercaderías en suelo argentino ya que se ven beneficiados por la situación cambiaria.

En tanto, Keiner confirmó: “Esto es cíclico, las primaveras comerciales a veces convienen de un lado o de otro pero la devaluación del peso llegó al límite generando inconvenientes, pero nosotros en el circuito comercial de Encarnación no podemos darnos el lujo de no aceptar los pesos. Sí se aceptan”.

“Actualmente está a una cotización muy baja. Es decir, 10.000 guaraníes son 1.000 pesos. La gente trata de ir con guaraníes y ahí el cambio disminuye porque todos buscan su conveniencia. Lamentablemente es triste porque nosotros venimos de dos años de cierre del puente que a nosotros nos afectó muchísimo, después la situación de los bajos precios del combustible en la Argentina y la gente se volcó al negocio de traer para vender”.

Luego, el presidente de la Cámara relató que “en la jornada del miércoles bajó el valor del combustible en Paraguay. Así que va a haber una tendencia a que no convenga tanto ir a la Argentina por las filas interminables y adelantamientos indebidos”.

Luego añadió que “estando el precio del peso a este nivel, siempre hay oportunidades, novedades, precios convenientes, así que siempre en Encarnación existen oportunidades de hacer negocios”.

Por su parte, Martínez manifestó que “fue sorpresiva la decisión de los cambistas de Paraguay -aunque aún la están tratando- porque se realizan transacciones en peso todo el tiempo, en menor medida en dólares y poco y nada en guaraníes. Pero si esto continúa el cambio se hará solamente con dólares y guaraníes”.

“Lo que está sucediendo en Argentina repercute en Paraguay, sobre todo en la zona de frontera. Estamos expectantes y deseamos que la situación económicamente mejore. Si Argentina está bien en su economía, también Paraguay está en su zona de frontera porque siempre influyó”, detalló.

También Ferreira, vicepresidente de la Cámara, coincidió que “la baja del poder adquisitivo de la moneda argentina, una moneda corriente para los encarnacenos, nos perjudica. Pero debemos tomarlo, nos beneficia que el guaraní y el dólar se mantengan. Y lo que se ajusta es en relación al peso que hace que los clientes cuando lleguen se encuentren con sorpresas en los costos de los artículos o productos que se venden”.

“Cuando después de las Paso se devaluó la divisa abruptamente, seguimos recibiendo pesos porque no nos queda otra. La venta está difícil, porque los compradores o turistas argentinos casi no llegan al circuito de compras por el panorama que se está viviendo allí”, analizó.

Apuntó que “el peso es la moneda vigente en la frontera, y todos los cambistas están tomando la moneda. Pero las casas de cambio, algunas con especulación, por lo que nos conviene cambiar a los arbolitos para que nos sea más rentable el peso”.

Por último, invitó a los argentinos a comprar en Encarnación “porque el peso argentino es parte de la moneda corriente en la zona fronteriza”.

En Ciudad del Este

Por otro lado, en Ciudad del Este se dio a conocer que restringen la aceptación de pesos. Los comerciantes de la frontera con Puerto Iguazú coinciden que se vive una situación caótica ya que la devaluación del peso los afectó notablemente.

Según el diario asunceno ABC Color, los responsables de negocios, tomaron la decisión de no aceptar el peso argentino tras devaluarse aceleradamente en las últimas semanas.

Seguidamente, aseguran que son muchos los locales que se ven amenazados con cerrar sus puertas -hasta que la divisa se estabilice- debido a la baja demanda de argentinos que acudían habitualmente a realizar compras al país vecino. Algo que con la devaluación del peso deja de ser conveniente.



En El Soberbio e Irigoyen

En Irigoyen y El Soberbio los cambistas aceptan pesos con normalidad. Según pudo saber este matutino, la dificultad está en conseguir dólares. Para la compra no hay y para la venta -quienes lo tienen- prefieren resguardar la moneda estadounidense. Los comercios misioneros de la zona fronteriza con Brasil reciben el peso argentino más allá de cualquier crisis. Toman la referencia del valor en negro. En El Soberbio el real cotiza a $140, mientras que en Bernardo de Irigoyen se sostiene entre $138 y $142.

Escenario económico

