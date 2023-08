Jorge Martínez desmintió rumores de su mal estado de salud

viernes 25 de agosto de 2023 | 6:00hs.

En las últimas horas trascendió que Jorge Martínez, uno de los actores más conocidos y queridos de la Argentina, se encontraba viviendo en la Casa del Teatro. La noticia, que fue comentada por Marcelo Polino al aire de Polémica en el bar (América), conmovió a todos.

“Jorge Martínez está viviendo en la Casa el Teatro por una situación económica difícil de no poder afrontar una realidad y quizás sin las posibilidades físicas de salir a una plaza a trabajar por ahí”, dijo el panelista del ciclo comparando la situación del artista con la de Pablo Alarcón.

“Está con su salud un poco deteriorada y con dificultades”. Al ser consulado por TN Show sobre estos dichos, Martínez confirmó que se encuentra en la Casa del Teatro y explicó que no está trabajando porque ya se jubiló. Sobre lo que se había dicho en torno a su salud, aseguró: “Estoy muy bien, gracias a Dios. No sé de dónde sacó eso (por Polino). Yo no hablé con él, ni lo conozco. Es un mentiroso porque no habló conmigo”.