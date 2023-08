Comercios de cercanía sienten el impacto de la crisis

jueves 24 de agosto de 2023 | 6:04hs.

El aumento generalizado de los precios que se vivió la semana pasada pega de lleno en los comercios de barrio, tanto en la facturación como en el volumen de ventas.

“La verdad que las ventas cayeron desde la semana de las elecciones”, comentó Alejandro, comerciante de Eldorado. Y agregó: “Nosotros trabajamos casi exclusivamente con la gente del barrio. O sea que no vendemos por grandes cantidades, sino que nuestros clientes van llevando a medida que necesitan, y con el aumento de precios que hubo se nota una merma importante. Los clientes son todos vecinos siempre vendimos bien bebidas, ya sea gaseosas o cervezas porque tenemos abierto hasta más tarde, y eso se paró mucho. Lo mismo pasa con las cosas que son para cocinar rápido, como por ejemplo una pizza, o fiambres y lácteos. La gente se cuida un poco más y trata de gastar sólo en lo necesario e indispensable”.

Por su parte, Graciela, encargada de una pequeña despensa pero que fundamentalmente se dedica a productos panificados, coincidió. “La venta de pan bajó bastante, antes por ahí los clientes llevaban un poco más por las dudas, y ahora llevan lo justo para el día. Lo que es facturas y tortas se complicó más. En el resto de las cosas, las del almacén, creería que no varió mucho, pero eso para nosotros menos en lo que hace a ventas”, dijo.

“Ya venían bajas las ventas y bajaron un poco más”, afirmó en tanto Mirtha, propietaria de un pequeño almacén. “Por suerte no tengo mucho de gastos fijos porque el local está en mi casa, entonces no pago alquiler, si no sería más complicado. Como hace 30 años que tengo el negocio en el barrio muchos de mis clientes son de acá, nos conocemos, y muchos de ellos tienen cuenta corriente, y pagan a principios de mes cuando cobran. Son buenos clientes y nunca tuve problemas. Pero lo que tuve que hacer en los últimos tiempos fue anotarles el producto y no el precio del producto. Es imposible cobrar al mes o 20 días cuando las cosas aumentan todas las semanas. Esas ventas no veo que hayan bajado mucho, tal vez porque la mayoría tiene un sueldo y cuando cobra a principio de mes vienen y pagan. Pero lo que sí disminuyó bastante es la compra en efectivo. Ahí se nota mucho”.