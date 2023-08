Mollo, Santaolalla y Gieco se unen en una canción benéfica

jueves 24 de agosto de 2023 | 6:00hs.

Ricardo Mollo, Gustavo Santaolalla y León Gieco se unieron en una canción con fines benéficos que está disponible en plataformas.

Titulada ‘Tu razón de ser’, el tema escrito por el líder de Divididos junto a Pedro Irigaray, reúne a tres referentes de la música argentina a beneficio de la Fundación Sí, Red Solidaria, Conduciendo a Conciencia, Proyecto 4 Patas, Fundación Empate, Movimiento Ambiental Hurlingham y Taller Protegido de Puán. “La canción surge en ese rato donde estuvimos en casa guardados. Agarré una guitarra que tenía cuatro cuerdas y empecé a hacer unos acordes. En un momento se me ocurrió a esa melodía sumarle voces, sumé las voces y lo llamé a Pedro Irigaray, que es quien hizo la letra. Y le digo ‘mirá, tengo esta letra, que me hace acordar a una cosa entre (salvando las distancias) Los Beatles y Crosby, Stills and Nash. Luego, en un cruce con León le digo ‘tengo esta canción’, se la mandé y le gustó mucho. Y le dije que pensé que estaba bueno hacerla juntos con Gustavo”, dijo Mollo.

Por su parte, Santaolalla reveló: “Siempre me cautivaron mucho las letras que hizo Ricardo Mollo, que tienen una cosa más surrealista, más distinta. Esta es una letra más directa. Es una letra muy linda y habla de cosas muy importantes”.