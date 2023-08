“Es probable que en el futuro los bioinsumos sean usados masivamente por el sistema productivo”

miércoles 23 de agosto de 2023 | 16:30hs.

La evolución y el potencial de los bioinsumos fue uno de los temas destacados en el Congreso de la Asociación Argentina de Siembra Directa (Aapresid) realizado en Rosario del 9 al 11 de agosto. El uso de productos biológicos para mejorar la fertilidad del suelo o controlar plagas naturalmente fue debatido en tres paneles casi simultáneos, algo que no había pasado en otras ediciones anteriores. Y marca el interés por desarrollar productos que garanticen una mayor protección de los recursos ambientales. Al explicar esta tendencia mundial y el caso de productos en Argentina, Christian Alessio, gerente de Investigación y Desarrollo de la la firma Helm Argentina, destacó las experiencias con el producto Innobio Protergium (bioestimulante). Y anticipó que las regulaciones internacionales están acelerando el desarrollo y uso de alternativas más naturales para la agricultura del futuro.

“Estamos observando que están apareciendo por un lado más presiones sociales para que el sistema productivo vaya mejorando o tenga un uso más eficaz de los insumos que utiliza normalmente. Y por otro lado, vemos también mejores respuestas y resultados que se logran con estos productos biológicos, que por otra parte no son nuevos. Estas alternativas se conocen de la década del 70, cuando se comenzaron a usar en algunas zonas. En Argentina el clásico inoculante de la soja no deja de ser un biológico fijador de nitrógeno y que usamos hace muchos años. Tenemos experiencia por montones. Toda esta nueva ola de sustentabilidad, que nos atraviesa a todos, ha cobrado ahora vital importancia para promover sistemas productivos más sustentables con el medio ambiente”, explicó Alessio en diálogo telefónico con El Territorio, tras su conferencia en el evento productivo.

El directivo resaltó por otro lado que los bioinsumos “siempre que tengan un riguroso procedimiento de investigación y de llegada al productor, no dejan de mostrar excelentes respuestas. Vamos teniendo muy buenos resultados en ensayos. Comenzamos con un producto biológico hace tres años, es un tratamiento de semilla de soja que actualmente ya tenemos para trigo y cebada. Es un consorcio microbiano, trae un hongo y una bacteria que están dando una excelente respuesta. El productor de a poco se va involucrando con el uso de este tipo de bioinsumo y bueno se va dando cuenta de que no necesita tener un ambiente ideal para la siembra. Se usa el producto inclusive con muchísimas situaciones de estrés. Donde las condiciones no son óptimas para los microorganismos, pero igualmente tienen muy buena respuesta. Es también una buena labor de toda la cadena productiva, donde se baja el producto y todo el concepto de uso que debe hacerse”

¿Estos productos son desarrollados en la Argentina?

Nosotros tenemos una asociación estratégica con una empresa que se llama Protergium de la ciudad de Rosario que ya hace varios años viene con la aplicación de estos productos . Hace varios años que se viene desarrollando e investigando sobre los microorganismos. Y realmente se tuvieron muy buenos resultados y después si hay otros desarrollos que la empresa tiene con empresas internacionales, que también tienen otro tipo de metabolitos o de microorganismos y nutrientes que tienen una respuesta muy positiva sobre todo apuntando a los estrés abióticos.

Al comparar estos productos biológicos con los químicos tradicionales. ¿Hay ventajas o rendimientos que promuevan su uso?

En el 80 por ciento de los ensayos que venimos realizando sobre el lote productivo, el resultado que hemos tenido con el biológico es igual o mayor al tradicional químico en el tratamiento de semillas. Eso repercute en alrededor del 5% de mejora en el rendimiento. Eso hace que el producto se pague con el extra de productividad que se produce gracias a su aplicación. Siempre tomando los precios nacionales, asimismo lo pagás con el 20 por ciento de lo que produce extra al poner el biológico.

¿La aplicación es líquida?

En el caso de nuestro consorcio microbiano es igual a un químico, es un producto líquido que viene en un saco de tres litros y para 2000 kilogramos de semillas. También hay un montón de otros cultivos que pueden usar el producto dado que tiene buena respuesta. Nuestro consorcio está compuesto por trichoderma (un hongo beneficioso para el crecimiento vegetal). Es un microorganismo que hace muchos años se usa como controlador biológico, La cantidad de líquido que se pone para 2000 kilogramos de semillas es de tres litros. Tal vez se puede agregar un poquito más de líquido pero realmente es muy fácil de utilizar y tiene una seguridad absoluta para el operario de la máquina aplicadora. Es completamente inocuo el bioestimulante.

¿Qué le está faltando a los productos biológicos para crecer en usos?

Tuvimos una oportunidad de mostrar (en el congreso de Aapresid) una charla donde mostramos diferentes resultados de los compuestos biológicos, y se consultó desde la audiencia sobre estos productos. Hay una inquietud del productor para el uso de estos productos, yo personalmente lo veo. Quizas el Senasa tenga que tener una claridad más profunda sobre las distintas clases de biológicos, aparte de eso quizás necesitemos con el tiempo alguna política donde se incentive el uso de estos productos, es muy probable que en el futuro todos estos productos sean consumidos masivamente en el sistema productivo. Pero lo que necesitamos también como cadena, todos los actores, es bajarle al productor no solo el producto sino también el conocimiento para usarlo. Eso cambia lo que tradicionalmente veníamos vendiendo o comercializando como el químico, necesitamos más una tecnología de proceso que de insumo, no es solamente vender el producto mágico que te va a salvar y listo. Sino llevarle todo el conocimiento y realmente estar al lado del productor, pero eso es un trabajo que no puede hacer sólo una empresa o una institución. Con esto de hablar de la economía circular o la economía verde, son manifestaciones que ayudan a que pueda verse esta clase de sistema productivo y que las herramientas que se usan vayan cambiando. Yo creo que es todo un proceso o una transición que lleva su tiempo pero lo fundamental es que el productor sepa los pro y los contra. Se puede usar bien para que realmente tenga un beneficio mayor al químico. Y en muchísimos casos estamos viendo estas mejoras.

Además de los cultivos extensivos como la soja. ¿Hay posibilidades de uso para diferentes cultivos y en diferentes escalas?

Como desarrollo apuntamos a la base de conocimiento que tenemos sobre todos los cultivos extensivos. Si bien estos productos nacen a partir de los cultivos extensivos, el desafío es tratar de trasladar estas tecnologías. Es algo complicado y complejo, son otras las aplicaciones que deben hacerse y realmente es un desafío. Nosotros tenemos pensado este mismo bioinsumo que usamos en soja, es muy probable que en un próximo tiempo ya tenga el registro para el cultivo de papa. Pero además hace unos días atrás, en Mendoza conocimos a un productor extranjero que tiene unas 50 hectáreas de pistacho en esa provincia y nos llamó la atención que nos había comprado el Innobio Protergium, porque él ya conocía a los dos microorganismos que lleva. Así se comienzan a ver situaciones de aplicaciones en cultivos impensados para nosotros. Pero realmente los microorganismo no diferencian si el cultivo es de soja, papa o pistacho, sino que realmente tienen su mecanismo de acción en el suelo, son nativos del suelo y mejoran muchísimo todo lo que son las interrelaciones con las rizosferas y las plantas.