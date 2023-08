Ferias francas buscan mantener precios para no perder clientes

lunes 21 de agosto de 2023 | 6:07hs.

Pese al aumento de los alimentos en otros sectores tras dispararse el dólar luego de las elecciones primarias, en las ferias francas los productores aseguran mantener los precios a fin de que el consumidor los siga eligiendo. El Territorio recorrió dos importantes ferias en Posadas -el sábado y ayer- y constató que entre los pocos productos que se incrementaron se encuentran el tomate, ya que está fuera de estación, según manifestaron los feriantes. También el queso y la carne de cerdo y pollo, que subieron entre $300 y $500 según el productor debido a que los insumos subieron tras la disparada del dólar.

No obstante, las verduras de hoja, la mandioca, la palta y frutas de estación mantienen sus precios e incluso son más económicas que las verdulerías de la zona.

Por otro lado, los feriantes manifestaron que “la situación del país afecta por el lado de que no se lleva la misma cantidad de productos, más bien lo justo y necesario”.

Los alimentos que sí sufrieron un aumento son la carne de cerdo, pollo y el queso.

“Gano más sosteniendo los precios de los productos que traigo porque los clientes vienen y se llevan casi todo lo que traigo. Al igual que yo, otros compañeros deciden hacer lo mismo. No subir por subir, más bien mantenerlos en la línea de que los consumidores lleven una verdura de calidad por un precio razonable, y que después vuelvan nuevamente”, expresó Ana María Sarabaski, productora de Almafuerte.

Cabe recordar, que el presidente de la Asociación de Ferias Francas, José Villasanti, en varias oportunidades en diálogo con este medio aseguró que “el objetivo de los productores que participan de la feria franca es seguir atrayendo a los clientes posadeños y sostener productos de calidad y fresco a un costo económico para que se beneficien todas las partes -cliente y feriante-”.

Feria de Villa Cabello

Tras recorrer la feria franca de Villa Cabello, la más antigua de Posadas que está cerca de cumplir 25 años, El Territorio constató la cantidad de consumidores que había en el predio del polideportivo Pepe Piró, del mencionado barrio. Al respecto Ariel Planton, productor de Almafuerte, aseguró que tras dispararse el dólar no hubo mayores aumentos más que las frutas y verduras que ya quedaron fuera de temporada. Y destacó el movimiento: “El consumidor llega a la feria porque le conviene, de todos modos se nota que la situación económica no está bien. Hay una realidad y es que los sueldos no alcanzan, por ende el que llevaba bastante ahora lleva lo justo y necesario. O lo que realmente va a ocupar”.

En cuanto a precios, dijo que las verduras de hoja como acelga, lechuga y rúcula están $150, la cebollita y el perejil dos por $100. También la banana sale $300 el kilo, mientras que la mandioca vale $200.

“Estamos en época de plantar choclo, pepino y zapallito. Por eso no hay abundancia de estas verduras”, detalló. Luego contó que “alimentos como el queso y la carne de cerdo y pollo tuvieron un aumento por los costos que requiere mantener los animales y alimentarlos”. Actualmente el kilo de queso casero vale $2.800, mientras que el kilo de pollo $2.500, y de cerdo $2.400. “Hace dos semanas aproximadamente se incrementaron entre un $300 y $500, lo que más aumentó es el queso que estaba $2.300”, relató.

Por su parte, Eduardo Richter, productor de Panambí, coincidió que “que los productos se mantienen pero algunos subieron porque deben trasladarse hasta Posadas y la nafta aumentó. Añadió: “Los que se incrementaron no es a grandes escalas, más bien para que sea rentable. Por ejemplo: el queso subió $100, el almidón también. El kilo de cerdo $80. A fin de no quedar tan rezagados de la realidad”, reflexionó. Sobre precios, contó que la harina de almidón sale $1.400, el poroto de 300 gramos $400, mientras que el queso sale $2.100 el kilo y la ricota $1.900. Por último el cerdo está a $2.000 el kilo.

Señaló que “la demanda en la feria siempre se mantiene positiva pero que el consumidor lleva según su realidad económica”. “El que llevaba cantidades se ajusta y lleva lo necesario. No gasta demasiado, eso cambió en el último tiempo”.

Por otro lado, Rosa Kornuta, productora de Cerro Corá contó que “el tomate es uno de los productos que aumentó en las últimas semanas debido a que no está”. También indicó que “el morrón subió, pero no tanto por una cuestión de estación también”. La feriante remarcó que “todo está caro, sin embargo, el consumidor elige la feria franca porque existe una relación precio y calidad”.

Seguidamente, nuevamente Sarabaski, apuntó a que “pese a la suba de frutas que no son de estación están un poco más caras, quien produce más o tiene importantes cantidades de una verdura o fruta mayormente lo vende a un precio más económico para que pueda venderse todo”.

“Hay abundacia de hojas todo el año. La banana chica también está en época. Lo mismo la palta, por eso son alimentos que no tendrán subas por su cantidad y por ser época de cosecha”. El tomate puede conseguirse entre $400 y $700 el kilo, la palta $50 c/u y la remolacha a $300 el kilo.

Tras ser consultada por la suba de los alimentos como la carne y otros del supermercado tras devaluarse el peso argentino, reflexionó que “el país debe mejorar para que todos puedan tener alimento en su mesa, y cumplir no solo con las comidas básicas sino también con alimentos nutritivos y de calidad”.

Ferias domingueras

Ayer funcionaron tres ferias en la capital provincial. Por un lado la feria franca de la Chacra 32-33, luego la del barrio Santa Rita y por último la feria del partido justicialista. Todas comienzan a partir de las 6 y están hasta el mediodía. La demanda es amplia debido a que cada una de estas cuentan con sus clientes fijos.

En esta oportunidad, El Territorio recorrió también la feria de la Chacra 32-33 donde desde horas tempranas la circulación de clientes en busca de verduras y frutas frescas se pudo notar.

“Temprano llegan los clientes más adultos, sobre todo porque no hizo frío. Después cerca de las 9 o 10 llegan familias a comprar la verdura para la semana”, manifestó Raquel Suaréz, productora de Gobernador Roca.

La feriante contó que entre las alternativas más buscadas está la opción combos: “Los tres morrones por $250, la bolsa de limones a $100, la cebollita y perejil -los dos por $100, el pepino chico a $200, o la bolsita de zapallito tronco por cuatro o seis a $300. Son de lo más llevado porque son ofertas que se venden fraccionadas”.

Luego, detalló que “más allá del aumento del combustible a muchos nos es rentable seguir con estos precios por la cantidad que se vende”.

Por ende, remarcó: “Hasta que a mí o seguramente a otros compañeros de la feria no nos parezca que deban subir el precio por subir, no lo hacemos. Uno sube el precio cuando su producto no es rentable. La verdad que uno no gana a grandes escalas, pero busca tener clientes y que todos los fines de semana el consumidor posadeño te siga eligiendo”.

Por otro lado, Abelina López, de Cerro Azul, relató que “los insumos para mantener y criar pollos aumentó progresivamente. Al igual que para dar de comer al chancho, este tipo de carnes sí sufrieron incrementos en la feria”.

Tras ser consultada porque la variación de precios con otros productores, dijo que “depende de la distancia y también de los manejos de cada productor”.

No obstante, apuntó que “todos tratamos de mantener una línea, si uno vende a $2.400 el kilo de cerdo y otro a $2.600 tendrá sus razones, pero no hay diferencias excesivas más que la rentabilidad y conveniencia para cada uno.

La productora de Cerro Azul tiene el kilo de pollo casero a $2.100, mientras que el cerdo a $1.900.



Lluvias que perjudicaron

El viernes hubo un fuerte temporal que azotó varias localidades de Misiones, y en este contexto varios feriantes se vieron perjudicados. Sobre todo aquellos que no cuentan con invernáculos para proteger sus plantaciones de las condiciones climáticas.

Ariel Planton, feriante de Almafuerte, contó que el temporal le arrebató parte de la producción que debía traer a la feria, por lo que trajo entre un 20% y 30% menos en cuanto a verduras de hojas que fueron dañadas por la fuerte tormenta. También recordó que hace semanas atrás también hubo un temporal similar que dañó a las producciones con fuertes vientos y granizo, e incluso perjudicó infraestructuras por los fuertes vientos.

“En esta oportunidad no fue tan grave, fue una lluvia muy fuerte. No contar con invernáculo o protección alguna es sinónimo de pérdida. Muchos compañeros aún no tienen esta posibilidad y seguramente los que fueron afectados directamente no vienen. Mandan lo que le queda con otro productor de la misma localidad”, cerró.



En cifras

$150

Desde ese valor se consigue acelga, lechuga o rúcula. En tanto, la cebollita de verdeo o el perejil valen dos por $100. El kilo de banana cuesta $300.