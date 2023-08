Menos ventas minoristas por el Día de las Infancias

lunes 21 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Las ventas minoristas pymes por el Día de las Infancias registraron, en líneas generales, una baja del 0,2% con relación al año pasado. Sin embargo, en un contexto económico difícil, con grandes remarcaciones tras el resultado de las Paso, algunos rubros vendieron más que en 2022 y aunque la búsqueda de los consumidores apuntó a productos económicos, el ticket de ventas promedio fue de $12.032.

Los datos surgen del informe elaborado por la Confederación Argentina de la Medina Empresa (Came), tras consultar a 228 comercios minoristas de diferentes puntos del país.

Se contemplaron las operaciones desde el viernes marcado por un inicio tranquilo. Ya en la media mañana del sábado los comercios comenzaron a notar la presencia de mayor cantidad de compradores en busca de regalos para los más pequeños. Y ante un escenario difícil, el 64% de los negocios consultados reconoció haber venido igual o más de lo esperado.

Según el reporte, el feriado turístico no contribuyó porque la gente ocupó el dinero en viajes. Señalaron desde Came que no abundaron las promociones y sólo el 50,7% de los comercios relevados reconocieron que presentaron opciones con descuentos.

Los más elegidos

Dos rubros fueron los que especialmente facturaron más, con relación al mismo período en 2022. Uno el de calzado y marroquinería con 6,5% más y el otro, equipos de audio, vídeo, celulares y accesorios con un incremento del 4,9%.

En el primer caso, el ticket promedio fue de $14.878 y siete de cada diez comercios consultados coincidieron que sus ventas fueron iguales o mejores de lo esperado.

Las promociones fueron principalmente las que pusieron a disposición algunos bancos, mientras que los negocios lo que más ofrecieron fueron descuentos en efectivo. “Podríamos haber vendido más si las tarjetas no hubieran estado tan saturadas. Hubo más rechazos de compra de lo que se venía dando”, reconoció un comerciante.

En el caso de audio, video, celulares y otros, el ticket promedio ascendió a $14.614. No suele ser un rubro donde abunden las promociones propias, sólo 35,4% de los comercios encuestados realizó alguna (incluyendo a quienes ofrecieron descuentos de bancos), pero sí donde se ofrecen más posibilidades de financiamiento en cuotas sin interés. Tuvieron salida mayormente artículos de bajo monto, como auriculares, fundas de celulares, cargadores, baterías o cámaras para pc.

Las ventas de indumentarias declinaron 1,8%, comparado a la temporada pasada, y el ticket se ubicó cercano a los $9.184. Las altas temperaturas de la semana frenaron las compras de indumentaria de invierno y la oferta de ropa de verano era escasa, lo que afectó la salida de esas prendas.

Los incrementos de precios tampoco ayudaron y hubo pocas promociones para lo habitual de estas tiendas. Sólo 46,6% de las pymes medidas realizó alguna.

Los juguetes, que suele ser el rubro estrella de ventas en el Día de las Infancias, disminuyeron 2% y algunos comerciantes reconocieron el escaso stock y poca variedad. Los precios además tuvieron aumentos importantes y eso hizo que la demanda se oriente hacia artículos económicos. El ticket promedió los $12.099.

En el rubro librería hubo un derrumbe del 8,6% con relación al año pasado. Los precios de los libros subieron 20% en la semana previa y para muchos clientes lo que habitualmente era un regalo económico, se convirtió este año en un obsequio caro.

El ticket medio se ubicó en $7.643, y si bien fue el más bajo de todos los sectores relevados, la brecha con productos como indumentaria fue más reducida que en otras oportunidades, lo que explica el menor interés en elegirlo como opción para esta celebración.

“Imaginábamos que íbamos a vender poco por el desequilibro que hay de precios y así fue”, aseguró un comerciante.



En cifras

$12.032

Fue el ticket de ventas promedio, en compras por el Día del Niño. Los regalos económicos fueron la constante y no abundaron las promociones.