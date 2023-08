Los brasileños siguen eligiendo Posadas como destino y la ocupación está al tope

domingo 20 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Un nuevo fin de semana largo con ocupación hotelera hasta el 100% en Posadas. Turistas brasileños, paraguayos y del litoral eligen la capital provincial para pasar el fin de semana largo por conmemoración a la muerte del General San Martín.



Ayer, en diálogo con El Territorio, Jonatan Rodríguez, director de Turismo de la capital misionera, anticipó que “para el viernes se esperaban picos en la plaza hotelera de la ciudad”. Este matutino salió a recorrer y constató que desde horas tempranas los turistas disfrutaban de los bares y cafés, así como también muchos otros recorrían las plazas céntricas y la costanera de la capital a fin de disfrutar el fin de semana largo.



Por otro lado, en la zona centro se registra una ocupación del 70%, mientras que en la zona norte -más precisamente Puerto Iguazú- la ocupación es del 90%.



Cabe mencionar que tras la devaluación del peso son cada vez más los extranjeros que eligen Argentina para realizar compras, y en este caso también hacer turismo debido que el cambio de la moneda les favorece.



En el último tiempo brasileños y paraguayos coparon la ciudad y quienes más optan por hacer turismo y disfrutar de bares y restaurantes en la tierra colorada son los brasileños.



En Posadas

El Territorio recorrió los hoteles del casco céntrico y también la costanera de Posadas. Allí constató que el movimiento por el fin de semana largo ya inició desde el viernes. En el medio, en el hotel Continental Posadas se está llevando adelante un torneo internacional de ajedrez organizado por la Federación Misionera de Ajedrez que convocó a participantes de otras provincias, Paraguay, Brasil y Perú. En este sentido, el encargado del hotel, Daniel Martínez, contó que desde el viernes hasta ayer manejan una ocupación del 100%. “Además del evento tenemos reservas que se realizaron semanas previas y también la llegada de los turistas brasileños que mayormente vienen sin previo aviso”, detalló.

Visitantes brasileños que eligen hospedarse y turistear en Posadas.

Por su parte, Alejandro Márquez, organizador de la copa “Romina Rueda”, en el marco del 48 Aniversario de la Federación Misionera de Ajedrez, aseguró que “hay delegaciones y familias que acompañan a los 60 participantes de diversas categorías que compiten en esta oportunidad”.



“Para nosotros como Federación, luego de retomar la actividad en el 2019, convocar a tanto público y también de esta forma no es sólo promover la actividad y mostrar el nivel de jugadores que hay en Misiones. También es una forma de incentivar el turismo y que conozcan cada vez más la capital de la tierra colorada”, manifestó entusiasmado el organizador.



Por otro lado, Adrián Matsumura, encargado de Café Vitrage, indicó que durante la semana el movimiento en el lugar de comidas ubicado en pleno casco céntrico posadeño “se mantuvo tranquilo hasta el viernes que se comenzó a notar la llegada de turistas extranjeros que nos eligen cada vez que visitan la capital provincial”.



“Sin dudas el cambio de divisas les favorece, y se acercan a disfrutar de la tardecita o noche posadeña. Ayer (viernes) y hoy (por ayer) reforzamos personal para una mejor atención a los comensales”, detalló.



Brasileños que eligen Posadas

También el encargado de recepción del turno mañana del hotel City, Luciano Castillo, contó que las reservas para el fin de semana largo del 18 al 21 de agosto inició hace quince días. “Tenemos presencia de turistas de Corrientes, Formosa, Chaco y nuestros fijos de todos los fin de semana son los brasileños”. Añadió que “debido al evento que se lleva a cabo en el Hotel Continental por el torneo de ajedrez hay muchos visitantes de Paraguay y de otros puntos del país como Córdoba y Buenos Aires”.



Al ser consultado por la ocupación, relató que tienen un 100% y el día pico fue ayer, pero hoy se mantiene entre 80% y 90%. Incluso, añadió que “cada vez será más común ver extranjeros debido que el peso argentino no vale mucho a comparación de otras monedas por lo que traer reales o guaraníes, o viceversa y cambiarlos a pesos o comprar, hospedarse en Posadas y hacer turismo es conveniente para estos ciudadanos”



Así también lo había confirmado días previos al inicio del fin de semana largo el director de Turismo de Posadas. Anticipó que “sería otro fin de semana con ocupación casi al 100% por las cantidad de actividades que propone Posadas debido al feriado en conmemoración por el aniversario de muerte del General San Martín”.



Martín Dos Santos, por su parte, turista brasileño en Posadas -quien estaba acompañado de un amigo también oriundo del mismo país-, contó que llegó de las Sierras del Mar, y que llegó el viernes y se queda hasta mañana a “fin de descansar y seguir recorriendo la capital misionera”. El oriundo de Brasil manifestó que hablaba poco español, pero supo expresar que es la tercera vez en el año que llega a la tierra colorada. “La noche posadeña es linda, y la comida de la costanera es rica”, cerró



Zona Centro

Sergio Vallena, presidente de la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales, dijo a este matutino que “la demanda no es la esperada, pero se sostiene entre el 70% y 75% en Oberá y zonas aledañas”. Destacó que en este fin de semana largo que comenzó ayer y finaliza mañana, los turistas optaron por alojarse en lugares más cercanos a la naturaleza y no en el casco céntrico de la capital del monte.



“Buscan preferentemente hacer actividades al aire libre y lugares donde las ofrezcan. En un 30% son visitantes brasileños, y este fin de semana no hay mayores actividades en la ciudad por eso creemos que la ocupación no es tan alta”, expresó.

El Soberbio, en la Hortigrangeiros

El Soberbio fue el único municipio de Misiones en participar como expositor en el stand de Argentina, el pasado 8,10 y 11 de agosto en la Feria Hortigrangeiros en Brasil. A fin de dar a conocer las actividades transfronterizas, comerciales y turísticas, el stand de la Capital de las Esencias tuvo un espacio junto al consulado argentino con exposición de empresas de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y El Soberbio, Misiones.



“Agradecemos al consulado argentino en Uruguayana a cargo del cónsul Ricardo Di Lele, y al cónsul adjunto Fernando Flores por haber confiado en nosotros para representar a Misiones en Brasil”, expresó el director de Turismo, Víctor Cesar Motta.



En este marco, presentó el destino turístico de El Soberbio, resaltando los alojamientos, la gastronomía y actividades a los visitantes de la feria, y oficialmente hizo una invitación en representación al municipio al Secretario de Turismo de Santa Rosa, Paulo Robertho Coelho, para que “juntos” se pueda establecer un canal de comunicación y promoción de los distintos productos turísticos que tienen ambas regiones. En dicha feria pasaron 170 mil visitantes recorrieron la feria y hubo 608 expositores.

Con ocupación al 90%, Iguazú de las más visitadas