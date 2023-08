Comenzó el Encuentro de Pueblos Originarios con el foco en la territorialidad

domingo 20 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Se desarrolla en Posadas el 15° Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios. El evento reúne a más de quince etnias de todo el país que se congregan en la Facultad de Ciencias Económicas de la Unam. El encuentro arrancó ayer y concluirá mañana.



En este sentido, los ejes de debate durante el primer día estuvieron centrados en los resultados de las Paso y el llamado a lucha ante la promesa del candidato a presidente Javier Milei de eliminar la ley 26.160.



Esta normativa fue sancionada para dar respuestas a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas del país y permite -tras varios trámites- la regularización de las tierras pertenecientes a estos primeros habitantes.



En diálogo con El Territorio, Juan Ramírez, vocero de la comunidad mapuche de Neuquén, dijo que “estamos bastante preocupados por lo que está pasando tanto en Jujuy como en Río Negro principalmente. El hostigamiento constante son los pueblos originarios y en esta oportunidad los hermanos guaraníes nos invitan con total apertura a poder trabajar en estos tres días sobre el tema de la territorialidad, género, diversidad y la cultura”.



Durante la primera jornada, colectivos de distintas provincias arribaron a la tierra colorada y tras una reunión entre caciques o lonkos - según la región- coordinaron la grilla de actividades. El acto de apertura fue luego del almuerzo en donde se presentaron los líderes y palabras alusivas.



En la ceremonia el discurso fue “las Naciones y pueblos originarios que habitamos Argentina, vivimos momentos difíciles porque se agravan día a día nuestras condiciones de vida, poniendo a nuestras niñeces y a nuestros ancianos en extrema vulnerabilidad. Esto sucede tanto en las comunidades en el campo y mucho más en las grandes ciudades, a donde hemos sido empujados por la pobreza, el hambre y las usurpaciones de nuestras tierras y territorios”, decía la lectura de inicio.



De la misma forma, el documento leído en el acto decía que “cuando más difícil es nuestra situación con más sabiduría debemos pensar, como hicieron nuestros grandes ancestros que nos mostraron el camino de la unidad de acción, de respetarse y aguantarse olores y colores para unirnos en profundidad. Así lo hicieron en la guerra antiespañola, en la guerra contra los portugueses y luego contra el imperio de Brasil”.



Si bien, la lucha por las tierras atraviesa a todos los pueblos originarios hay problemáticas puntuales que afectan en cada zona. En Jujuy, las empresas mineras vienen explotando la tierra por la extracción de litio y en provincias del Sur están las empresas petroleras e inmobiliarias.

Comunidad Ranquel llegó a la tierra colorada desde La Pampa. Foto: Natalia Guerrero

Misiones

En la provincia los reclamos se acentúan en la devolución de tierras a comunidades guaraní, la deforestación, falta de salud y educación. El cacique de la Aldea Perutí, Cristian Cabrera, dijo que preocupa que las aldeas se están quedando sin territorio. En Misiones hay 136 comunidades y del total, sólo el 40% tiene título de propiedad.



“Nosotros no tenemos diálogo con el Estado para charlar sobre el territorio para la comunidad. Estamos pidiendo lo que piden los jóvenes, que sean más protagonistas de la educación y la salud que nos preocupa. También lo que es alimento, que estábamos quedando sin montes, sin agua, entonces el perjuicio se da en general. Lo que estamos pidiendo en mi comunidad es un terciario o universitario para que los chicos lo estudien y sean profesionales sin tener que dejar la aldea”, sostuvo Cabrera.



En una de las reuniones en donde se juntaron unos diez caciques de distintas aldeas de la provincia, tomaron la decisión de dejar de lado sus diferencias y unirse para luchar por sus derechos.



“Estuvimos hablando desde temprano con todos los jóvenes y caciques de cómo podemos organizarnos y seguir debatiendo estas problemáticas que tenemos sobre, bueno, sobre todo es por territorio. Nosotros tenemos titulada gran parte de tierra, pero hay muchas comunidades que todavía no. Vivimos, tenemos nuestras costumbres y todo en nuestro espacio”, puntualizó uno de los referentes.



Según indicaron entre todos, en la provincia se está deforestando gran parte de la selva, se atropellan animales y todo contribuye al cambio climático. A contraposición, las comunidades piden tierras para cuidar, producir, vivir y realizar sus rituales.



El comandante Sergio Jurczyszyn de la Brigada de Monte 12 detalló que tuvieron órdenes de la provincia para asistir con almuerzo y cena a todos los visitantes en los tres días de estadía.



“Nosotros acá tenemos 60 personas en total trabajando. Esperábamos alrededor de un número entre 1.700 y 1.800 participantes, parece que va a ser un poco menos y esto es lo que da la posibilidad de que tal vez se pueda hacer la cena también”.



Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Horacio Simes, explicó que varios organismos se contactaron, en particular desde el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones y de Vicegobernación para ser sede del encuentro.



“Luego tuvimos contacto con el equipo organizador de las propias comunidades y estamos contentos de recibirlos en nuestro campus universitario. Pusimos a disposición las instalaciones y tratando que esta jornada sea tal cual lo previsto por la organización y por todas las comunidades que se están acercando aquí a Posadas”, dijo Simes.



En la misma línea, marcó la importancia de que la universidad pública pueda abrir las puertas a estos debates. “Es parte también de nuestros objetivos, con herramientas diferentes, porque nosotros hablamos de un método científico, conocimiento científico, pero cada comunidad tiene sus propias herramientas para poner en común, para reflexionar sobre las que discutir y llevar a resultados que mejoren el funcionamiento social”, añadió el decano.



Hasta mañana, todos los visitantes podrán usar los espacios de la facultad para realizar talleres, tareas de higiene, alimentación y para que puedan pernoctar en los distintos espacios.

Durante la tarde se realizaron talleres divididos en grupos según el tema. Foto: Natalia Guerrero