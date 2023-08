Nicolás Cabré sobre su hija: “Rufina es el amor de mi vida”

domingo 20 de agosto de 2023 | 6:00hs.

En 2011, en el rodaje de Los Únicos, nació el amor entre Nicolás Cabré y la China Suárez. Luego de dos años, en julio de 2013 tuvieron a Rufina, pero a fines del mismo año terminaron su relación. Igualmente, debido a su hija, siempre mantuvieron un vínculo cordial.



A diez años de esta ruptura, volvieron a correr rumores de una posible reconciliación por un video en el que se los vio muy cómplices. Mediante su cuenta de TikTok, Eugenia publicó un challenge con el padre de su hija que se trataba de decir ‘quién es más...’.



Por supuesto que este video alimentó las versiones de una segunda vuelta porque ambos se encuentran solteros, pero esto lo hicieron en el festejo de cumpleaños de Rufina, cuando se reunieron para celebrar esta fecha especial y, como excusa, grabaron ese desafío entre ex.



Pero Cabré sólo está enamorado de una sola persona, así lo dijo en una entrevista reciente. "Rufina es el amor de mi vida. Con la China siempre supimos que Rufi iba a ser lo más importante y tenemos mucha suerte de formar un equipo divino que me hace feliz. Es mi familia y siempre lo va a ser.