Territorio fun

domingo 20 de agosto de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

Los del espacio - Big One; Duki; Emilia; FMK; LIT killah; Maria Becerra; Rusherking; Tiago PZK Corazón Vacío - María Becerra No se ve - Emilia; Ludmila; Zecca Copa vacía - Manuel Turizzo; Shakira Dance the night - Dua Lipa Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap; Rauw Alejandro Me enteré - Thiago PZK; Tini Stoessel Mientras me curo el cora - Karol G Salgo a bailar - Emilia; FMK Vagabundo - Manuel Turizzo; Yatra; Beelé

La monja que es furor en Tik Tok

En un mes superó los 5.000 seguidores. Josefina Cattaneo, una religiosa de 25 años, de la Congregación Mercedarias del Niño Jesús, entró en TikTok para acercar el mensaje de Jesús a los más jóvenes y ya es un hit en la red social. La joven monja reinventa las canciones del momento con letras relacionadas a las creencias de la religión católica y también se anima a realizar algunos sketch o bailes clásicos tiktokeros. Pese a que durante su adolescencia formaba parte del movimiento religioso Crisol, asegura que jamás se imaginó siendo monja. “Era una joven que salía y me divertía. Sin embargo, el deporte me llevaba a apoyarme en Jesús. Competía en atletismo en los Juegos Bonaerenses y cuando sentía que no daba más, le pedía que me ayudara a terminar. Quería ganar y le confiaba mi vida”, reveló.

Alan Wake 2 se retrasa, pero ya tiene nueva fecha para su lanzamiento

Remedy Entertainment tiene una mala noticia para los jugadores que esperan Alan Wake 2, es que la secuela tardará más de lo esperado en llegar.



No obstante, se dio a conocer la nueva fecha de lanzamiento que además confirma que el retraso será sólo de unos cuantos días.



El lanzamiento del juego estaba originalmente programado para el 17 de octubre. Remedy decidió retrasar el título 10 días por una buena razón, así que Alan Wake 2 ahora debutará el 27 de octubre.



El estudio cree que dicho mes será genial para los jugadores, ya que habrá atractivos lanzamientos. Así decidió mover la fecha de su título para dar “más espacio para que todos disfruten sus juegos favoritos”.