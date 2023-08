Solidaridad y espíritu de aventura para los niños

sábado 19 de agosto de 2023 | 6:00hs.

Agosto está dedicado a la infancia y afloran distintas propuestas que buscan dar una alegría a los más chicos. Es por ello que muchas iniciativas se centran en campañas por juguetes y otros elementos para repartir a aquellos que menos tienen.



Con ese propósito e ímpetu solidario, en un instituto de idiomas jardinense, las profesoras tomaron el desafío desde hace unos años de juntar donaciones y luego destinarlas a chicos de barrios locales que más lo necesiten.



Vanesa Schimmelfenning, directora del predio educativo, dialogó con El Territorio y se refirió a la propuesta de cada año. “Comenzó con la colecta ‘Ayudanos a ayudar’ en 2019 para incentivar y alentar a nuestros alumnos y familias acerca de la importancia de ser solidarios con nuestro prójimo, inculcar esa felicidad que sentimos al ayudar a otros, el valor de la reutilización de ropas, juguetes y libros que ya no usamos y que a otros les puede servir más”, contó la profesora.



Para el plantel docente llevar al menos una alegría o ayuda a otros significa que desde un pequeño lugar se puede enseñar a los alumnos valores que van más allá de los libros, más allá de las aulas, más allá de las palabras. Por ello ayudar a niños de escasos recursos es parte de la misión institucional, personal, espiritual que tienen en esta escuela.



Al ser consultada sobre el recibimiento de donaciones, Schimmelfenning marcó que “somos muy afortunados de contar con familias de corazones enormes, generosos y abiertos a todas las propuestas que ofrecemos. La repercusión de nuestras colectas ha sido siempre masiva y de gran ayuda, ya que recibimos grandes cantidades de juguetes, ropas y alimentos”.



Además, la teacher especificó que no tienen un lugar fijo a donde llevar las donaciones, sino que año a año analizan o buscan nuevos lugares a los cuales poder llegar con la ayuda. De esa manera llegaron a merenderos, escuelas mbya y de las colonias, familias particulares que habían sufrido momentos difíciles, entre otros.



Este año todavía están evaluando qué destino tendrá lo donado ya que se siguen juntando muchas bolsas de donaciones hasta fin de mes. “Cuanto más donamos, más ayudamos. Por el momento se reciben todavía juguetes en buen estado, libros de cuentos, ropas para niños y alimentos no perecederos”, detalló Vanesa.



“Todos agradecen de todo corazón la ayuda, en cada ocasión nosotros no hemos sido los que llevamos las donaciones en persona, ya que gracias a Dios siempre tenemos a alguna de nuestras familias intermediarias que nos ayudan con la conexión con los lugares de necesidad”, refirió sobre los destinatarios.



A su vez, remarcó la alegría y buena predisposición de parte de las familias al momento de donar. “El corazón generoso que se contagia de padres a sus hijos es fascinante. Hay algunos niños que entran al instituto con sus propios juguetes en las manos y los dejan en la caja para donar a otros chicos y es admirable”, manifestó.



Un desafío que crece e involucra a los estudiantes que siempre acuden con gran alegría a clases.



Por otra parte, cada año se organiza una jornada especial para celebrar el Día del Niño con los alumnos, con juegos y una merienda. Este 2023 la novedad es que sumaron dos actividades más: una visita a una granja y un taller de cocina saludable. El objetivo es valorar la importancia que tienen las experiencias de vida (en este caso paseos o preparar la propia comida) en el aprendizaje de los niños.



Además, es un nexo con otros sectores del municipio y una forma de acompañar a emprendedores locales, como la granja a la que viajarán en colonia Primavera y el taller que lo dará un nutricionista especializado, también de la comunidad jardinense.



La pauta es trabajar en conjunto, resaltar el valor de la unión y las fortalezas para crecer y hacer ver también otros rubros. Salir del aula a pasear con los alumnos los hace conocer y valorar diversos trabajos, según entendieron desde el instituto.



Por último, la profesora expuso algunos desafíos a futuro y el propósito de seguir apostando a la enseñanza. “Queremos seguir con los proyectos diferentes y cada año alcanzar con nuestra pequeña ayuda a más y más personas. Lo más importante es poder seguir contagiando en nuestros queridos alumnos este sentido de pertenencia a través de los proyectos compartidos para ayudar a otros niños de todo corazón”, cerró.