Territorio fun

sábado 19 de agosto de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

Los del espacio - Big One; Duki; Emilia; FMK; LIT killah; Maria Becerra; Rusherking; Tiago PZK Corazón Vacío - María Becerra No se ve - Emilia; Ludmila; Zecca Copa vacía - Manuel Turizzo; Shakira Dance the night - Dua Lipa Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap; Rauw Alejandro Me enteré - Thiago PZK; Tini Stoessel Mientras me curo el cora - Karol G Salgo a bailar - Emilia; FMK Vagabundo - Manuel Turizzo; Yatra; Beelé

Verónica Melgarejo con el pequeño Mateo Silva.

Paula García junto a Natalia Ocampo.

Guillermina Romero festejó su cumple junto a Agustina Magnani y Gloria Mattos.

Nicolás Llera, Tatiana Fernández y Máximo Llera.

Carlitos Tevez es viral

A través de un video de TikTok el Apache mostró su destreza para bailar. Junto a su esposa e hijasinterpreta una coreografía sobre el tema ‘Vida de Rico’, del colombiano Camilo. Florencia Tevez(15), la hija mayor del Apache, yKatia(11), la segunda, son quienes toman la escena principal en el comienzo del video al que luego se suman su mamá, Vanesa, y su papá, el exdelantero de Boca, quien se mostró como un verdadero artista con una escenografía especialmente montada para la ocasión. Vestido con un short del equipo Xeneize, una remera blanca y ojotas,lejos estuvo de desentonar y en perfecta ubicación en el plano frente a cámara, además de ajustarse al ritmo, confirmó que no solo es uno de los mejores futbolistas de su época sino que ahora también todo un bailarín en ascenso.

Nintendo lanzará novedades de los mejores personajes de Splatoon 3

Nintendo anunció que una nueva temporada se avecina a Splatoon 3 que incluirá más novedades y contenidos gratuitos que aparecerá en el título multijugador a partir del próximo 1 de septiembre.



Se trata de la Drizzle Season y servirá para añadir los nuevos escenarios Crableg Capital y Shipshape Cargo Co. además de traer de regreso el escenario Salmonid Smokeyard del modo Salmon Run.



De igual forma, se agregarán las armas Dread Wringer y Heavy Edit Splatling, así como nueva ropa y equipamiento para personalizar a los Inklings. Aparecerán también los nuevos desafíos Inkjets for Everyone!, Swim It to Win It y Modded Rainmaker Test-Fire.