Adiós a Chico Novarro, creador de grandes éxitos de la canción

sábado 19 de agosto de 2023 | 6:00hs.

El cantante y compositor Chico Novarro, quien murió ayer a los 88 años, es una de las figuras más queridas del bolero y la música romántica argentina por lo que cada vez que reaparecía con un show, o incluso en entrevistas, suscitaba el interés de sus seguidores y el respeto de todo el ambiente artístico nacional e internacional. El actor, intérprete y músico, fue uno de los autores más prolíficos de la Argentina en el mundo de la canción.



Entre sus casi 700 canciones, hay cumbias colombianas, boleros, tangos, canciones populares y jazz que fueron interpretadas no sólo por artistas argentinos, también internacionales como José Feliciano o Gilberto Santa Rosa



Su última aparición en público fue en noviembre del año pasado, durante el Mundial de Qatar, cuando su hijo Pablo Novak publicó una foto en redes sociales en la que se ve a Novarro con su inconfundible sonrisa y sentado en una silla de ruedas.



Nacido en la ciudad de Santa Fe el 4 de septiembre de 1934 con el nombre de Bernardo Mitnik, llegó a la Ciudad de Buenos Aires en 1960 y dos años después fue fichado por la discográfica RCA Víctor para formar parte del Club del Clan. Allí compartió pantalla con Palito Ortega, Violeta Rivas, Johnny Tedesco y Raúl Lavié, entre más y adoptó el apodo ‘Chico Novarro’. Desde ese ciclo compuso canciones para la juventud del momento, como ‘El orangután’, ‘Un sombrero de paja’ y ‘El camaleón’.



Luego, con la popularidad como plataforma, se dedicó de lleno al tango, al bolero y al jazz en lsa que se destacan ‘Arráncame la vida’, ‘Cuenta conmigo’, ‘Un sábado más’, y ‘Carta de un león a otro’, que fue interpretada también por Juan Carlos Baglietto.



Entre los boleros célebres se encuentra ‘Algo contigo’ y en sus entrevistas contaba las múltiples anécdotas que vivía con sus seguidores que le hablaban de esa canción: “Una vez, un tipo me dijo que gracias a ´Algo contigo´ se había casado y tenía hijos; y otros me dijeron que por culpa de esa canción se habían separado”.



En los últimos años el artista se dedicó a dar shows en dueto con otros cantantes, así se lo vio cantando sus clásicos con Sandra Mihanovich, Andrea Tenuta, Silvana Di Lorenzo, el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y más.



Padre del también actor y músico Pablo Novak; de Julieta Novarro, directora y actriz; de Marcela y Carolina, el balance que Chico Novarro hacía de su trayectoria la realizó en esta frase: “Lo más lindo es haberme consagrado como padre y abuelo. Lo mejor que tengo es mi familia y estoy contento porque en este momento difícil que vivimos, los chicos pueden tener inquietudes, seguir estudiando, trabajando. Y agradezco que mi trabajo sea reconocido, eso también me da mucha felicidad”.

Éxitos del recuerdo

- Algo contigo



- Arráncame la vida



- Carta de un león a otro



- Un sombrero de paja



- El camaleón



- El orangután



- Convencernos



- Qué queda por decir



- Si vienes hoy



- Qué fuiste para mí



- Un sábado más