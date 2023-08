Leishmaniasis en 2 de cada 10 perros que van al Imusa

viernes 18 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Las altas temperaturas atípicas para la época del año generan que la proliferación de insectos no baje y en particular aquellos vectores que representan un riesgo en la salud pública. Esto tiene su correspondencia e impacto en enfermedades zoonóticas como la leishmaniasis.

La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del flebótomo -o carachai, como se lo conoce popularmente- y es causada por un parásito de nombre protozoo leishmania.

Las formas diferentes son la cutánea que afecta la piel y las membranas mucosas y la sistémica o visceral que afecta el cuerpo entero.

Alejandra Coria, directora del Instituto Municipal de Sanidad Animal en la ciudad de Posadas, comentó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7: “La estadística se utiliza para llevar una especie de control y en lo que respecta a la leishmaniasis de cada diez perros, dos son positivos; esa estadística la tenemos. Ahora se aumentó un poco en lo que respecta la atención en la zona de Villa Cabello al abrir la base nueva por lo que tenemos más cantidad de pacientes. Y en cuanto a las zonas con más casos de la enfermedad, estamos medio limitados en el sentido de que si uno mira un mapa de Posadas, las áreas más cercanas a las bases son las que tienen mayor índice de positividad pero es por la cercanía”, aclaró.

“Sabemos que tenemos un porcentaje de positividad de leishmaniasis en Posadas, ya que venimos trabajando en este tema hace muchos años. Todos los años se hacen las estadísticas con relación a los pacientes que recibimos en las bases, entonces es un poco sesgado en lo que respecta a poder tener un porcentaje realmente fidedigno”, dijo.

Por su parte, Fabricio Tejerina, director de Vigilancia y Control de Vectores de Posadas, señaló que con respecto a la detección del insecto, “se estaba haciendo un monitoreo aleatorio de la ciudad, para eso dividimos en cuadrantes, y en ellos recorrimos buscando los peores escenarios. Así encontramos que la sombra, humedad y acumulación de materia orgánica es donde más se reproduce el flebótomo”.

A su vez señaló que “hay una distribución bastante generalizada en toda la ciudad con respecto a los flebótomos. Tengamos en cuenta que en Posadas, las casas tienen patios muy grandes con árboles, entonces eso hace que se predisponga”.

Además, Tejerina remarcó que hay suficiente evidencia de que el aumento de la temperatura genera que la expansión de estas enfermedades sea más rápida, provocando que aparezcan en áreas donde antes no existían.

Asimismo, indicó que “al no tener inviernos, o no ser tan fuertes, también eso hace que se mantengan las poblaciones altas de mosquitos durante todo el año. Es un problema”.

“Queremos retomar los muestreos que se pararon, al comienzo del otoño. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar también en combinación con el Imusa y todos los animales que llegan y dan positivo para leishmaniasis. Luego de la identificación, queremos poner trampas de luz en esas casas para ver la presencia de flebótomos”, subrayó Tejerina.

A partir de estos datos, se buscará evaluar el nivel de conocimiento de la población con respecto a estas enfermedades, el tratamiento que hace de los criaderos y se recomendará la limpieza de los patios.

“Queremos evaluar también esas respuestas los vecinos, para que tengan en cuenta que el cuidado del ambiente es lo que hace en la prevención de estas enfermedades”, explicó.

Por su lado, la directora del Imusa destacó que “en el animal se puede detectar la presencia de la leishmania, que al ser un parásito que está en la sangre, da muchísimos síntomas, está muy relacionado con el sistema inmune del animal. Hay animales que responden muy bien al tratamiento y hay animales que no y depende también la parte del organismo que ataque”.

Prevención

Sobre los métodos de prevención que existe, la directora del Imusa evidenció que todo va enfocado en evitar la picadura del flebótomo, “acá en la zona se le conoce algunos como carachai; vienen collares o pipetas y de cada uno depende la duración y después evitar el contagio, ya sea evitando los criaderos, el tema siempre es tratar los paseos en horarios en el cual pica el mosquito que es temprano a la mañana y a la nochecita, si uno toma todas las medidas siempre hay menos probabilidades de contagio”.

“Como Salud Pública nosotros indicamos tratamientos, hacemos la parte preventiva, se le hace el diagnóstico y en caso que de positivo siempre se le dan dos opciones al dueño y al ser una enfermedad que es una zoonosis que pueden ser transmitidas al ser humano la OMS siempre recomienda la eutanasia, pero no es obligatoria. Es decisión del dueño y si puede acceder al tratamiento, cuando llega el momento hay una mezcla entre miedo y ignorancia como también la situación económica porque hoy en día por más que el tratamiento no es tan caro, al sumar todo hay gente que no puede acceder”, detalló Coria.

La profesional dijo que no hay que olvidarse que es una zoonosis, “más allá de que el parásito prefiere a los animales, no deja de ser una enfermedad que nos afecta a todos”.

Para cualquier consulta los vecinos pueden consultar con la Dirección de Epidemiología- Ministerio de Salud Pública, ubicada en Tucumán 2174, primer piso, Posadas.

También está a disposición el teléfono 0376-4447799.



Último monitoreo del flebótomo

Según el último trabajo de monitoreo del equipo de Control de Vectores y Vigilancia Epidemiológica de la Municipalidad, a finales del año pasado, el 45,8% de los lugares visitados en la capital provincial tiene por lo menos un flebótomo.

La metodología de estudio se aplica según la abundancia de insectos que transmiten leishmaniasis y los domicilios se clasifican en: nulos, cuando no presentan insectos; de abundancia baja, cuando se detectan entre 1 y 10 insectos que transmiten leishmaniasis; de abundancia moderada, cuando hay entre 11 y 30; o de abundancia alta, cuando detectan más de 30 flebótomos.

Hoy es una enfermedad endémica, que representa mayor riesgo con el aumento de las temperaturas y se estabiliza cuando descienden. El cambio climática hace que las condiciones para su proliferación se mantengan.