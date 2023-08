Celebrar 32 años del álbum Nevermind

viernes 18 de agosto de 2023 | 6:00hs.

En 1991, Nirvana era una banda emergente en Estados Unidos que acababa de grabar su segundo álbum de estudio. Nevermind se publicó en septiembre de ese año y, para diciembre, alcanzó el millón de copias vendidas solamente en el país nortamericano. Su éxito perduró en el tiempo: fue considerado el sexto mejor disco de la historia según la revista Rolling Stone y en 2017 se colocó entre los 200 álbumes más vendidos del momento. Hoy, el sencillo Smells Like Teen Spirit tiene más de 1.700 millones de reproducciones en Spotify.

La banda estadounidense marcó la década de los noventa y fue una de las más influyentes en el género musical grunge. Es por eso que, desde 2010, los integrantes de Seattle Supersonics se dedican a rendirle tributo. En esta oportunidad, darán un show en vivo en el auditorio del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya de Posadas hoy por la noche.

“Vamos a hacer un pequeño repaso por varios discos. Tratamos de hacer una especie de popurrí de álbumes, abarcando los hits que todo el mundo quiere escuchar y algunas rarezas que los fanáticos más especiales están buscando. Intentamos contentar a todos, al fanático más extremo y a la gente que va por primera vez a escuchar”, comentó el cantante y guitarrista del grupo, Ezequiel Díaz, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

A su vez, destacó que los conciertos de Seattle Supersonics apuntan a remontar a los espectadores a un momento muy significativo musicalmente. “Desde la mitad del historial del proyecto comenzamos a incorporar elementos que tienen que ver con lo visual; escenografía, vestuario o instrumentos. Es un show audiovisual en el cual intentamos que la gente que va a vernos pase por un viaje en el tiempo a esa época tan especial que fueron los noventa”, alegó.

Además, el músico hizo referencia a sus primeros acercamientos con Nirvana. “Ninguno de los integrantes de la banda fue contemporáneo, así que éramos bastante pequeños (cuando Nirvana estaba en la cumbre). En la preadolescencia había un par de medios que transmitían esa música, como Much Music y MTV. También tuve amigos más grandes que me acercaron CD, cassettes y VHS. Me fui incorporando con todo eso hasta que tuve la posibilidad de comprarme los primeros discos y me interioricé a fondo. Fue un camino de ida que nunca más se volvió a dar”, relató.

La banda promete un despliegue audiovisual para todos los sentidos.

Al detallar lo que lo atrapó de la icónica banda marcó: “Todo lo que tuvo que ver con comenzar ese género musical es muy admirable porque después de tanto tiempo hay bandas que lo siguen tocando, como Foo Fighters”. “A pesar de no estar en auge en la actualidad, son bandas que vienen y llenan un Lollapalooza. Es impresionante tomar dimensión de lo que fue y es el género”, agregó.

Por eso es que, desde sus inicios, los integrantes de Seattle Supersonics buscan hacer las versiones más fieles posibles de las canciones de Nirvana. “Tardamos bastantes años en poder llegar al detalle. Es algo que nunca se va a terminar de pulir del todo porque con el pasar del tiempo se encuentran elementos a ensamblar, pero la idea es siempre hacer las versiones más similares a lo que el disco ofrece”, concluyó el cantante.

Una noche a puro grunge

Seattle Supersonic asegura que, ante todo, lo que subyace detrás de todo este homenaje es un respeto y una admiración plena por la música de Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl y este ímpetu por denotar la vigencia del grunge. Así, hoy desde las 21, el escenario del auditorio Montoya (Ayacucho 1962) desplegará todo el power del garage rock. Y para calentar el ambiente, los locales de Dawnfall se encargarán de la previa. La banda de 4 jóvenes misioneros, enfocados en el este género del rock, entre otras artistas musicales, viene de telonear a Nicki Nicole en abril y descocerla ante un público de otro palo.Por lo que se espera que ya con un bagaje de experiencia importante en su corta vida, también demuestren que la Tierra Colorada tiene mucho rock crudo.