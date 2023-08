Combustibles se incrementaron en un promedio de $100 por litro

miércoles 16 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Tras las elecciones primarias, que posicionaron a la economía en un escenario incierto, se ha generado un efecto dominó en distintos sectores, afectando diversos rubros comerciales y dejando a las petroleras en espera de definiciones para reabastecer sus redes de Estaciones de Servicio.

Empero, a última hora del lunes, un incremento importante en los precios por litro en el combustible se registró en la estación de servicio Shell de Jardín América. En algunos casos, la suba fue de casi 100 pesos y en uno de los productos inclusive superó los 100 pesos.

Los valores tuvieron un aumento en agosto, por lo tanto, se trata de la segunda suba en lo que va del mes. El Territorio había dado cuenta de los precios que estaban en el mes de julio, haciendo una comparación con los precios que se visualizaron hasta el lunes, tras la suba que hubo en inicios del corriente mes: Así la nafta súper costaba en julio $280,90 y a comienzos de agostó pasó a $293,90. Nafta V-Power de $338,30 a $353,50. Diésel Evolux de $312,20 a $326,20 y Diésel V-Power de $385,20 a $402,50.

Si bien ya se había dado una actualización en los precios este mes, la segunda suba fue importante.

De esta manera, desde la noche del lunes, los surtidores de la Shell volvieron a modificar los precios y registraron los siguientes cambios: la nafta súper pasó de $293,50 a $381,50 (29,98% de aumento); la nafta V-Power de $353,50 a $459,60 (30,01%); el diésel Evolux de $326,20 a $424,10 (30,01%) y el diésel V-Power pasó de $402,50 a $499 (23,98% de incremento).

En cuanto a la empresa Axion Energy de Jardín América también modificó sus precios en horas de la siesta de ayer. En dicha estación, la nafta súper que estaba $278, con el incremento pasó a $366.60; la nafta Quantium pasó de 350.80 a 459.90; el gasoil Diésel $329,40 a $421,40 y el gasoil Quantium de $397 a $490,50.

En cuanto a las demás petroleras que trabajan en Jardín América, tal como es el caso de YPF, por el momento no anunciaron nuevos precios, y por ende se muestran los mismos valores en los carteles indicadores.

En tanto, en horas de la tarde de ayer, las gasolineras de Posadas también comenzaron a registrar cambios en sus carteleras de precios.

Al igual que en otras comunas, las expendedoras de la empresa Shell comenzaron a vender el litro de nafta súper a $395,20, lo que representa un incremento del 33,83% en comparación con los $295,3.

En tanto,la nafta V-Power pasó de $249,2 a $453. Mientras que la V-Power diésel subió de $387,5 los $499,2.

Otros surtidores de la capital también exhibieron nuevos valores, a excepción de YPF que al igual que en otras localidades, aún no subió los precios de sus productos.

Negociación

Al mismo tiempo, según consignaron medios nacionales, el equipo económico del ministro Sergio Massa inició una ronda de contactos con directivos de compañías petroleras y refinadoras para analizar el futuro de las naftas y el gasoil en el plan Precios Justos.

El último incremento de la nafta se había registrado el primero de agosto y había rondado entre un 4 y un 5 por ciento.

“La Argentina no tiene dólares, las reservas netas son negativas y depende de un acuerdo con el FMI para no incurrir en un nuevo default, pero resulta que ese acuerdo hoy tiene nuevos actores ya que el organismo tendrá que conversar con los referentes de los tres espacios electorales“, opinó al respecto Daniel Montamat, ex secretario de Energía.



En cifras

30%

Aproximadamente, fue el porcentaje de aumento que tuvieron los productos en los surtidores.

$499

Pasó a costar el diésel premium en las estaciones de Shell, mientras que en las Axion se consigue a $490,50.