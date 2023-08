Creció la especulación y benefició a extranjeros en la frontera misionera

martes 15 de agosto de 2023 | 3:00hs.

Con el 97,4% de las mesas escrutadas, el candidato Milei de la coalición La Libertad Avanza (LLA) fue el más votado en las elecciones primarias, con el 30,04% de los sufragios. En segundo lugar, quedó la sumatoria de los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) con 28,27%. En tercer lugar, el oficialismo, encabezado por el ministro Massa, alcanzó 27,27%. Así, se conformó un escenario de “tercios”, que aportaría incertidumbre de corto plazo para los activos financieros locales en toda la provincia. Según pudo constatar El Territorio, Puerto Iguazú, Posadas e Irigoyen las casas de cambio no estaban comercializando la moneda, y algunos comercios de la zona fronteriza optaron por cerrar hasta que el dólar se estabilice. Al cierre de esta edición, el dólar finalizó en $685.

En este contexto, quienes se siguen beneficiando de la devaluación del peso argentino son los ciudadanos brasileños y paraguayos que siguen arrasando con las compras en las localidades fronterizas.

“Hay incertidumbre, el viernes la moneda cerró en $605 para la venta y $595 para la compra. Ahora se mantiene. Es una intriga. Por el momento, se está comprando dólares pero no todos los estamos vendiendo hasta que comience a moverse el mercado internacional”, expresó Abel P.érez, arbolito en Posadas.

En Iguazú

La suba del dólar Blue, obligó el cierre de comercios y de una casa de cambio hasta que se estabilice. El gobierno de Alberto Fernández anunció un aumento del tipo de cambio oficial hasta los 350 pesos argentinos por dólar, lo que representa una devaluación del 22%, y un incremento de la tasa de interés del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de 21 puntos básicos, hasta el 118%, estas medidas de urgencia para contener el efecto del sorpresivo triunfo del diputado libertario Javier Milei en las elecciones del domingo obligó a muchos comercios de Puerto Iguazú a cerrar sus puertas esperando las repercusiones que no se hicieron esperar con el aumento del dólar blue.

Si bien ninguna asociación se pronunció al respecto de las nuevas medidas aplicadas por el gobierno nacional, muchos comercios, sobre todo los ubicados en la zona de la Ferinha decidieron “tomarse franco” este lunes al ver la suba del dólar blue que provocó que muchos proveedores comunicaran que no cuentan con lista de precios actualizadas. Ante la incertidumbre los comerciantes que no cerraron sacaron de las góndolas los productos más caros ya que no se puede garantizar la reposición del artículo.

“Podría decirse que estamos acostumbrados a la situación cada vez que el dólar blue se dispara, pero la realidad es que estamos cansados de esta especulación que complica nuestro trabajo diario”, indicaron.

Se supo que al menos dos casas de cambio se negaron a comercializar dólares, situación que fue reportada por algunos turistas en la Ciudad de las Cataratas.

Por otro lado, en Iguazú el real alcanzó los 137 pesos tras la suba del dólar blue.

En Posadas

Este matutino pudo dialogar con un cambista en Posadas en la mañana de ayer, que aseguró que “la situación luego de las Paso trae incertidumbre debido a que el mercado siempre se mueve en torno a lo que sucede políticamente y eso repercute en la desvalorización del peso y la suba del dólar”. Cabe recordar, que al inicio del lunes el dólar se mantenía en el valor que cerró el pasado viernes por lo que las casas financieras de todo el país, y en este caso de la tierra colorada estaban esperando que los mercados financieros inicien luego de las elecciones Primarias.

En este contexto, el Banco Central (BCRA) inició con un sacudón antes de que abran los mercados y anunció el incremento del precio del dólar oficial y la tasa de interés.

“En lo que va de la mañana hubo muchas consultas sobre el precio del dólar para la venta. Nadie quiere vender hasta saber qué va a pasar al cierre del día, lo mismo va a pasar con algunos comercios de electrónica o de artículos importados. No les conviene vender”, dijo Abel Pérez.

Seguidamente, remarcó que la incertidumbre abundará hasta tanto la moneda pueda estabilizarse. Según el cambista posadeño, la moneda para fin de año podría superar los $1.000.

Por último, apuntó que “esta situación atraerá más turistas, y a los ciudadanos de Paraguay, Brasil y otros países aledaños a Argentina”. “El peso es una de las monedas más bajas, y a los de afuera les conviene abastecerse acá”, cerró.



Irigoyen se vio invadido por brasileños

En la ciudad fronteriza con Brasil, Bernardo de Irigoyen los comercios se vieron explotados por brasileños porque la brecha cambiaria los sigue favoreciendo. Al comenzar la mañana el real costaba $120. En cuanto al dólar, según fuentes consultadas por El Territorio, creció minuto a minuto la especulación. “Los cambistas en negro no están casi cambiando porque no tienen muy en claro los números actuales si están al tanto de la cotización blue está entre $650 y $670.

Cabe mencionar, que los comercios irigoyenses reciben el real al valor del negocio en negro, los brasileños no necesitan cambiar por peso, entonces no hay mayores operaciones de compra venta con esa moneda. El dólar sigue liderando transacciones allí.