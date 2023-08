Calvario de una mujer y sus tres hijas, víctimas de violencia familiar

lunes 14 de agosto de 2023 | 3:30hs.

En poco más de un año, el enfermero obereño Ernesto Fabián A. (49) acumuló 125 días detenido acusado de violencia familiar. El primer hecho se registró en enero del año pasado en perjuicio de su ex esposa, Rosy Mary Smit (48); mientras que a fines de marzo último fue denunciado por dos de sus hijas.

El pasado 6 de junio el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá lo excarceló por el segundo hecho. La medida incluyó prohibición de acercamiento y botón antipánico para las víctimas.

Asimismo, la señora Smit cuenta con custodia policial permanente, debido a los antecedentes y reincidencia de su ex marido.

Pero a pesar de las restricciones y medidas judiciales impuestas, las víctimas aseguraron que son continuamente hostigadas por el enfermero.

En tal sentido, las propias hijas y la ex esposa del implicado cuestionaron supuestos privilegios que tendría, al punto que manifestaron que “en el Juzgado de Familia le dan todo lo que pide. Incluso, teniendo restricción mandó a colocar cámaras de seguridad para ver qué hacemos”.

Las citadas cámaras se ubican en dos viviendas de alquiler linderas al domicilio en el que residen Smit y tres de sus hijas.

En diálogo con El Territorio, las hijas de 20 y 15 años señalaron que “todo el tiempo busca saber de nosotras, que ya expresamos que no lo queremos ver porque nos hace mal. También pregunta por mi mamá y nos contaron que hace poco dijo que le va a pegar un tiro al policía de la custodia si se entera que maneja el auto. La verdad que vivimos con mucho miedo”.

Reincidente

Entre otros puntos, las víctimas indicaron que durante cuatro meses el enfermero no pagó la cuota alimentaria, lo que recién se efectivizó en julio.

“Mis hijas estudian y yo no puedo trabajar porque tuve dos cirugías de cervical y tengo el CUD (Certificado Único de Discapacidad), pero por el momento no cobro ninguna pensión. Pero él paga cuando quiere y el juzgado no hace nada”, señaló Smit en charla con este diario.

Como contrapartida, señaló que en febrero sus hijas de 15 y 9 años fueron citadas para acordar un viaje a Brasil con el progenitor.

“La de 15, como puede decidir, no quiso ir. Pero la más chica sí, y después nos contó que fue porque pensaba que si no iba me iban a meter presa. Esos días fueron un calvario para mí y las hermanas porque el padre no nos dejó que hablemos con ella, aunque para el juzgado parece que eso está bien”, cuestionó.

Vale mencionar que antes de ser detenido por segunda vez, Ernesto Fabián A. se mantuvo dos semanas prófugo.

Está acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas a raíz de una denuncia radicada por dos de sus hijas tras un episodio registrado el pasado 27 de marzo.

Ya el año pasado estuvo dos meses detenido por la denuncia de su ex esposa, aunque en realidad permaneció alojado en el Hospital Samic, con custodia policial, por una supuesta patología preexistente.

Precisamente, tras recuperar la libertad por aquel primer hecho, se le impuso prohibición de acercamiento y custodia policial permanente para su ex.

Reclamo público

Rocío A. (20) contó que hasta principios de este año ella y sus hermanas mantenían contacto con su padre, aunque la situación era cada vez más tensa.

“Nos pasaba amenazando que iba a matar a mi mamá; nos mostró un arma, la tenía en el auto. Siempre fuimos testigos de la violencia de mi papá hacia mi mamá”, aseguró.

Con relación al último hecho, relató que el pasado 27 de marzo su hermana de 15 años la llamó para pedirle que la busque porque su padre la había golpeado; al llegar al lugar le reclamó al progenitor por su accionar, ante lo cual éste también la agredió a ella.

A pesar de la gravedad del hecho, al menos hasta el 4 de abril -es decir una semana después de la denuncia- el acusado continuaba en libertad y trabajando.

Por ello, ante lo que consideró inacción judicial, Rocío utilizó su cuenta de Facebook para comentar lo sucedido y el temor que le generaba el accionar de su progenitor.

“Quería hacer público lo que pasó el lunes 27 de marzo. Mi papá la golpeó a mi hermana y a mí en plena vía pública, tuvieron que venir una patrulla de la Policía y una ambulancia y así mismo la justicia no quiere hacer nada”, escribió entonces.

Lesiones

En otro párrafo mencionó que “anteriormente él intentó matar a mi mamá y lo dejaron pasar como si nada. Tiene varias denuncias y nadie hace nada, por eso lo hago público. Siento una impotencia enorme y pido que se haga algo antes de que sea demasiado tarde y haya una o varias víctimas más”, concluyó en su posteo de marzo.

La joven había salido en defensa de su hermana de 15 años, tal como dejó asentado en la denuncia.

Al ser examinada, Rocío presentaba hematoma en el antebrazo izquierdo; mientras que la menor padeció traumatismo de rodilla y pierna derecha, lo que requirió una intervención para drenaje del hematoma.

En la denuncia también se cita que la más chica tomó fotos del interior del auto de su papá en las que se observa un arma de fuego. Al respecto, la chica aseguró que el acusado le dijo que mataría a su madre con el arma.

Tras la publicación de la joven el juzgado interviniente ordenó la captura del acusado.

Pesado antecedente

A mediados del año pasado el mismo enfermero fue denunciado por su ex esposa.

“Mi vida con él fue un infierno. Violencia y amenazas, pero siempre salió parado”, reflexionó la mujer de 48 años.

La pareja convivió durante 27 años y tuvieron cuatro hijas, testigos de la continua violencia contra su madre, aseguró.

“Me engañaba y maltrataba, pero me decía que si lo dejaba me mataba”, recordó la víctima, quien en enero del año pasado decidió terminar con la relación que la agobiaba.

Pero el hombre no habría aceptado la ruptura y comenzó a hostigarla, al punto que en febrero irrumpió en su domicilio y la encadenó. Más tarde la amenazó con un arma de fuego, siempre según la denuncia de su ex.

En este contexto, el Juzgado de Familia ordenó la prohibición de acercamiento, aunque no se contempló que el acusado residía en una vivienda lindera al domicilio de la víctima y de sus hijas.

En tanto, el 15 de junio del año pasado se produjo un hecho de extrema violencia que derivó en la detención del enfermero, aunque en realidad no fue alojado en una comisaría, sino que permaneció internado en el Hospital Samic -uno de sus lugares de trabajo- con custodia policial.

Sobre aquel hecho, Smit contó “salí a caminar y apareció mi ex en el auto con la excusa de hablar sobre la organización del 15 de una de nuestras hijas, pero en realidad fue una excusa para forzarme a subir al auto. Estoy segura de que me quería matar”.

Extrema violencia

Según relató la víctima, el hecho se registró alrededor de las 20.30 en el barrio Villa Svea. Precisó que su ex es un hombre de gran contextura física, por lo que no tuvo problemas para tomarla de los brazos y forzarla a subir al auto. Además aseguró que le presionaba el cuello.

“Ni le importó que tengo dos cirugías de cervical con implantes. Cuando quise activar el botón antipánico me sacó el celular. Fuimos por la autovía con la puerta del auto abierta y en un momento me quiso tirar, pero me agarré por la ropa de él. Luché porque no podía respirar más, no sé de dónde saqué tanta fuerza”, reconoció.

Llegando a la altura del Hospital la mujer alcanzó a manotear y sacar la llave y el Ford Focus se detuvo, mientras sus gritos alertaron a varios transeúntes y personas que estaban en los comercios de la zona.

Al respecto, comentó que “se acercó un chico que vio lo que pasaba y empezó a pedir ayuda. Vino más gente y un policía de civil que me ayudó y me contuvo. Enseguida llegó un móvil de la Tercera y me asistieron”.